Во ВГИКе стартовал отборочный тур Международного студенческого фестиваля

Международный студенческий фестиваль ВГИК традиционно проводится в середине осени. Отборочный тур стартовал 14 октября. В жюри - Эмир Кустурица и Нелли Уварова.

© Российская Газета

В 2024 году тема фестиваля - "Кино будущего". "Кино будущего, которое вовлечет зрителя в саму картину, в саму суть, в само действо, и зритель уже не сможет остаться пассивным участником происходящих событий кинокартины. Возможно, появится способность управлять действом и развитием событий внутри фильма, который демонстрируется на экране. В кино будущего вы сможете управлять героем, которого вы сами и сыграете!" - рассказали организаторы мероприятия.

С 14 по 19 октября в Москве пройдет отборочный тур, в котором примут участие творческие мастерские, факультеты, кафедры ВГИКа, Высшие курсы кино и телевидения при ВГИК, филиалы института кинематографии в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону и Ташкенте, а также студенты колледжа ВГИК. Отбор проходит в формате публичного конкурса.

С 23-24 октября стартует первый, российский этап конкурса. Жюри отберет лучшие фильмы, авторы которых продолжат участие во втором, международном, этапе фестиваля. Председателем профессионального жюри первого этапа фестиваля выступит режиссер-постановщик Олег Штром. Под его руководством будут работать известные деятели российского кинобизнеса: оператор-постановщик Игорь Гринякин, художник-постановщик Павел Новиков, художник-постановщик анимации Станислав Метельский, звукорежиссер Антон Христенко, актриса театра и кино Нелли Уварова, президент Гильдии киноведов и кинокритиков СК РФ Наталья Примакова, заместитель главного редактора по сериальному контенту ИРИ Нина Корецкая. 25 октября авторитетное жюри подведет итоги первого этапа и проведет награждение победителей.

С 11 по 15 ноября пройдет второй этап фестиваля. На конкурс поданы заявки из более чем 45 стран. Жюри второго этапа возглавит режиссер-постановщик Эмир Кустурица (Сербия, х\ф "Невидимые дети", "Жизнь как чудо", "Черная кошка, белый кот", "Андеграунд", "Время цыган"). Его коллеги по отбору: режиссер-постановщик Мехди Фард Гадери (Иран, х\ф "Бессмертие", "Невесомость", "Раздраженный"), российский режиссер-аниматор и сценарист Инна Евланникова (м\ф "Звездные собаки: Белка и Стрелка", "Незнайка на Луне", "Мульт в кино" и др.), кинопродюсер и тв-дистрибьютор Паоло Мария Спина (х\ф "Ласточка", "Идеальное число", "The man with the camera", "Андрей Тарковский. Кино как молитва"), киновед и заведующая кафедрой кино и ТВ Университета Бахчешехир Нилай Усулай (Турция).

Параллельно с международным кино-этапом откроется Юбилейный 20-й Международный театральный конкурс - давняя традиция ВГИК. В новом сезоне жюри и зрителям представят 8 конкурсных спектаклей, созданных в Сербии и в Китае. Театральное жюри возглавит Заслуженная артистка РФ и Народная артистка Чеченской республики Ольга Кабо. В состав жюри также вошли такие театральные деятели, как Коростылева Марина (РФ), Денис Федоров (Беларусь), Аца Лазич Александр (Сербия), Шэнь Ван (Китай).

Традиционно в рамках фестиваля оргкомитет награждает целую плеяду молодых талантливых авторов. Помимо главных призов по итогам второго этапа также будут вручены награды победителям первого тура: Гран-при, призы за лучшую работу режиссера, актеров, оператора, сценариста, звукорежиссера, художника и художника-постановщика - всего 14 номинаций. Победителю в номинации "За лучшую работу звукорежиссера" будет вручен сертификат, который позволит его обладателю работать над звуком фильма на киностудии полного цикла "СineLAB".

Победители также получат приз студенческого жюри и специальные призы: диплом фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена, приз гильдии кинооператоров имени В.И. Юсова, специальный приз имени В.Я. Бахмутского "В поисках утраченного…" и другие. Приз зрительских симпатий будет вручен по итогам анкетирования зрителей.

Студенческое жюри возглавит выпускник ВГИК - Илья Брисюк. Ему будут помогать: студентка 3-го курса ГИТИС Ксения Федорук, выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров им. Г.Н. Данелии Анна Амелина, студент 3-го курса ВШЭ Института Кино Федор Ванюков, студентка 4-го курса Высшей школы телевидения МГУ Ксения Свириденко, студентка 5-го курса Школы-студии МХАТ Варвара Ртищева.

Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" вручит специальный приз в учрежденной им номинации "Перспектива" самому многообещающему, подающему большие творческие надежды автору - традиция с 2018 года.

Основные мероприятия фестиваля будут проходить во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С.А. Герасимова и в кинотеатрах Москвы. Студенческие фильмы также будут представлены на более чем 200 площадках в 32 регионах России.

Подробная информация - на сайте фестиваля, где можно ознакомиться и с расписанием.

Справка "РГ"

Фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, его победителями и лауреатами становились режиссеры, творчество которых было высоко оценено не только на российском, но и на мировом уровне. Среди них - Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Александр Хант, Борис Акопов, Александр Цой, Алексей Герман-мл., Александр Котт, Анна Меликян, Петр Буслов, Алексей Мизгирев и другие.