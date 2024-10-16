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Во ВГИКе стартовал отборочный тур 44-го Международного студенческого фестиваля

Международный студенческий фестиваль ВГИК традиционно проводится в середине осени. Отборочный тур стартовал 14 октября. В жюри - Эмир Кустурица и Нелли Уварова.

Во ВГИКе стартовал отборочный тур Международного студенческого фестиваля
© Российская Газета

В 2024 году тема фестиваля - "Кино будущего". "Кино будущего, которое вовлечет зрителя в саму картину, в саму суть, в само действо, и зритель уже не сможет остаться пассивным участником происходящих событий кинокартины. Возможно, появится способность управлять действом и развитием событий внутри фильма, который демонстрируется на экране. В кино будущего вы сможете управлять героем, которого вы сами и сыграете!" - рассказали организаторы мероприятия.

С 14 по 19 октября в Москве пройдет отборочный тур, в котором примут участие творческие мастерские, факультеты, кафедры ВГИКа, Высшие курсы кино и телевидения при ВГИК, филиалы института кинематографии в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону и Ташкенте, а также студенты колледжа ВГИК. Отбор проходит в формате публичного конкурса.

С 23-24 октября стартует первый, российский этап конкурса. Жюри отберет лучшие фильмы, авторы которых продолжат участие во втором, международном, этапе фестиваля. Председателем профессионального жюри первого этапа фестиваля выступит режиссер-постановщик Олег Штром. Под его руководством будут работать известные деятели российского кинобизнеса: оператор-постановщик Игорь Гринякин, художник-постановщик Павел Новиков, художник-постановщик анимации Станислав Метельский, звукорежиссер Антон Христенко, актриса театра и кино Нелли Уварова, президент Гильдии киноведов и кинокритиков СК РФ Наталья Примакова, заместитель главного редактора по сериальному контенту ИРИ Нина Корецкая. 25 октября авторитетное жюри подведет итоги первого этапа и проведет награждение победителей.

С 11 по 15 ноября пройдет второй этап фестиваля. На конкурс поданы заявки из более чем 45 стран. Жюри второго этапа возглавит режиссер-постановщик Эмир Кустурица (Сербия, х\ф "Невидимые дети", "Жизнь как чудо", "Черная кошка, белый кот", "Андеграунд", "Время цыган"). Его коллеги по отбору: режиссер-постановщик Мехди Фард Гадери (Иран, х\ф "Бессмертие", "Невесомость", "Раздраженный"), российский режиссер-аниматор и сценарист Инна Евланникова (м\ф "Звездные собаки: Белка и Стрелка", "Незнайка на Луне", "Мульт в кино" и др.), кинопродюсер и тв-дистрибьютор Паоло Мария Спина (х\ф "Ласточка", "Идеальное число", "The man with the camera", "Андрей Тарковский. Кино как молитва"), киновед и заведующая кафедрой кино и ТВ Университета Бахчешехир Нилай Усулай (Турция).

Параллельно с международным кино-этапом откроется Юбилейный 20-й Международный театральный конкурс - давняя традиция ВГИК. В новом сезоне жюри и зрителям представят 8 конкурсных спектаклей, созданных в Сербии и в Китае. Театральное жюри возглавит Заслуженная артистка РФ и Народная артистка Чеченской республики Ольга Кабо. В состав жюри также вошли такие театральные деятели, как Коростылева Марина (РФ), Денис Федоров (Беларусь), Аца Лазич Александр (Сербия), Шэнь Ван (Китай).

Традиционно в рамках фестиваля оргкомитет награждает целую плеяду молодых талантливых авторов. Помимо главных призов по итогам второго этапа также будут вручены награды победителям первого тура: Гран-при, призы за лучшую работу режиссера, актеров, оператора, сценариста, звукорежиссера, художника и художника-постановщика - всего 14 номинаций. Победителю в номинации "За лучшую работу звукорежиссера" будет вручен сертификат, который позволит его обладателю работать над звуком фильма на киностудии полного цикла "СineLAB".

Победители также получат приз студенческого жюри и специальные призы: диплом фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена, приз гильдии кинооператоров имени В.И. Юсова, специальный приз имени В.Я. Бахмутского "В поисках утраченного…" и другие. Приз зрительских симпатий будет вручен по итогам анкетирования зрителей.

Студенческое жюри возглавит выпускник ВГИК - Илья Брисюк. Ему будут помогать: студентка 3-го курса ГИТИС Ксения Федорук, выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров им. Г.Н. Данелии Анна Амелина, студент 3-го курса ВШЭ Института Кино Федор Ванюков, студентка 4-го курса Высшей школы телевидения МГУ Ксения Свириденко, студентка 5-го курса Школы-студии МХАТ Варвара Ртищева.

Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" вручит специальный приз в учрежденной им номинации "Перспектива" самому многообещающему, подающему большие творческие надежды автору - традиция с 2018 года.

Основные мероприятия фестиваля будут проходить во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С.А. Герасимова и в кинотеатрах Москвы. Студенческие фильмы также будут представлены на более чем 200 площадках в 32 регионах России.

Подробная информация - на сайте фестиваля, где можно ознакомиться и с расписанием.

Справка "РГ"

Фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, его победителями и лауреатами становились режиссеры, творчество которых было высоко оценено не только на российском, но и на мировом уровне. Среди них - Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Александр Хант, Борис Акопов, Александр Цой, Алексей Герман-мл., Александр Котт, Анна Меликян, Петр Буслов, Алексей Мизгирев и другие.

Фильмы и сериалы
Звёздные собаки: Белка и Стрелка
Жизнь как чудо
Александр Хант
Инна Евланникова
Игорь Гринякин
Олег Штром
Денис Федоров
Вадим Абдрашитов
Павел Новиков
Александр Цой
Петр Буслов
Нелли Уварова
Ольга Кабо
Анна Меликян
Василий Шукшин
Александр Котт
Алексей Мизгирев
Эмир Кустурица
Сергей Соловьев
Андрей Михалков-Кончаловский
Андрей Тарковский
Никита Михалков
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