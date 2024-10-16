Фильм «30 секунд» победил на XI Фестивале уличного кино

Короткометражная игровая картина режиссера Ивана Соснина "30 секунд" стала победителем XI Фестиваля уличного кино, который проходил с 16 июля в более чем 1 тыс. городов России. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

© кадр из фильма

"Главный приз и грант в размере 1 млн рублей получила картина Ивана Соснина "30 секунд" - 20-минутная драма о больничных клоунах", - рассказали в пресс-службе.

Главные герои картины - Артем и Наташа: больничные клоуны, которые ведут видеоблог про свой опыт волонтерства. В основе сюжета лежит история онкобольной девочки Вари, которую мать перестала навещать в больнице. Авторы поднимают проблему, как родителям детей с онкозаболеваниями искать силы, чтобы помочь им победить болезнь.

Всего в конкурсную программу фестиваля вошли семь фильмов. Лучшую картину определяли как зрители, которые голосовали светом фонарика, так и профессиональное жюри, в том числе режиссеры Клим Шипенко, Олег Трофим и Алексей Нужный, а также актрисы Кристина Асмус и Ирина Горбачева и генеральный директор Rutube Давид Кочаров.

"Ситуация с фильмом Ивана Соснина - совершенно исключительная, так как впервые на нашем фестивале оценки профессионального жюри и зрителей на улицах страны совпали полностью", - передает пресс-служба слова генерального продюсера фестиваля Александра Щерякова.

В рамках специальной программы с видеохостингом Rutube были определены авторы лучшего ролика о своем городе. Ими назвали авторов канала "Самый Русский Американец".

Фестиваль уличного кино - крупнейший зрительский смотр фильмов короткого метра в России. Начиная с 2014 года показы кинофестиваля посмотрели более 5 млн человек из 67 стран мира. В рамках фестиваля во многих городах проходят активности под открытым небом, масштабный и атмосферный городской праздник, участниками которого становятся сотни тысяч человек.