Турецкий хит «Зимородок» могут закрыть после третьего сезона

Сериал "Зимородок" могут закрыть после выхода третьего сезона. Турецкое шоу, популярное как на родине, так и в России, выйдет в эфир до конца года.

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Причиной завершения "Зимородка" стали низкие рейтинги, сообщает "СтарХит" со ссылкой на данные инсайдера Бирсен Алтунташ. Поклонники сериала критикуют работу сценаристов во втором сезоне - в шоу появились невнятные новые персонажи, развитие сюжета замедлилось. Съемки третьего сезона стартовали в конце августа.

Из хороших новостей для фанатов шоу - возвращение к роли Халиса Аги актера Четина Текиндора, который пропустил старт съемок из-за проблем со здоровьем.