Кинокритик: ликвидация пиратского показа – приговор кинотеатрам

Полная ликвидация пиратского показа приведет к закрытию значительной части кинотеатров в России, поэтому власти не так активно с этим борются, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Российские власти усилят борьбу с пиратскими показами в кинотеатрах: в ближайшее время пройдет этап «усиленных проверок», рассказали участники октябрьской стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет РБК. Пока пиратство карается штрафами, но в Минкульте в начале 2024 года заявляли о желании закрывать кинотеатры за теневой прокат. Шнейдеров не поверил в успех этой борьбы.

«Власти во главе с министром культуры регулярно обещают бороться с пиратским показом, но обещания не выполняются. При этом надо понимать, что полная ликвидация пиратского показа – это приговор кинотеатрам. Значительную часть кинотеатров в таком случае ждет закрытие, они живут только за счет пиратских фильмов. Уже и сейчас все плохо, а будет еще хуже, выжить кинотеатры не смогут. Будет дешевле закрыть бизнес, чем платить аренду, платить зарплаты и так далее», - рассказал он.

В связи с этим Шнейдеров призвал не бороться с «пиратами», а договариваться с Голливудом.

«Они пытаются бороться с частностями, а нужно решать проблему глобально – пытаться договориться с Голливудом. Пока я не очень понимаю, как с пиратским контентом собираются бороться. Распространённая практика – это когда в афише стоит российская короткометражка, а прицепом к ней идет какой-нибудь боевик от «Марвел». Формально все соблюдено», - заключил собеседник НСН.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в 2024 году в стране возбудили более 100 административных дел о нелегальном кинопрокате, передает «Радиоточка НСН».