«Кошечки и Собачки» против гигантского инопланетного паука

Однажды герои мультсериала «Кошечки-Собачки» договорились об уборке в штабе, но Дэн и Жоржик общественно полезное мероприятие пропустили. Почему? О, потому что по дороге в штаб спасли Землю от гигантского паука! Из космоса, между прочим! Что произошло на самом деле, узнайте в эпизоде «Защитники Земли» вместе с Тлум.Ру.

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Что там?

Дэн предложил Жоржику сыграть в новую видеоигру, посвящённую борьбе с большими инопланетными пауками. Оба героя, кстати, ужасно боятся пауков, но в игрушку погрузились со всем азартом и отдачей. И, что ожидаемо, заигрались и пропустили время сбора в штабе. Когда они пришли, было уже поздно, и в своё оправдание Дэн с Жоржиком рассказали захватывающую историю их победы над гигантским пауком, приземлившимся аккурат на городскую пекарню.

Чему полезному научит эпизод:

Самое очевидное: лучше сразу признаться в оплошности, чем сочинять небылицы;

Очевидным небылицам легко доверять не стоит;

И совет от нас: если вам куда-то нужно, а вы садитесь делать что-то увлекательное, просто ставьте будильник!

Всё же с Антоном мы согласны: история у Дэна и Жоржика оказалась ух какая неплохая, увлекательная и героическая. Не в качестве оправдания, конечно, а как самостоятельный рассказ. Надеемся, друзья сделают правильные выводы из этого случая и начнут ответственнее относиться к тайм-менеджменту. Чтобы узнать, какие приключения в дальнейшем ждут «Кошечек и Собачек», добавляйте наш сайт в закладки.