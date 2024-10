Самые ожидаемые сериалы 2025 года: топ-10 шоу, которые стоит посмотреть

2025 год обещает быть богатым на хорошие сериалы. Зрителей ждут оригинальные проекты со звездным кастом и продолжения сериальных хитов. Некоторые полюбившиеся шоу и вовсе подойдут к логическому завершению. Жанровое разнообразие тоже порадует: в эфир выйдут детективные истории, ужастики и мелодрамы. Лучшие российские и зарубежные сериалы, выхода которых стоит ждать в 2025 году, — в подборке «Ленты.ру».

Зарубежные

«Одни из нас» (2-й сезон)

Оригинальное название: The Last of Us

The Last of Us Жанр: фантастический боевик, драма, ужасы

фантастический боевик, драма, ужасы Когда выйдет: начало 2025 года

начало 2025 года Где смотреть: стриминговый сервис Max

стриминговый сервис Max В главных ролях: Бела Рамзи, Педро Паскаль, Гэбриел Луна, Кейтлин Дивер и другие

Продолжение сериального хита о постапокалиптической Америке, снятого по мотивам одноименной компьютерной игры. В новом сезоне создатели планируют экранизировать ее сиквел — The Last of Us Part II.

После финала первого сезона прошло четыре года. Элли (Бела Рамзи) и Джоэл (Педро Паскаль) живут в общине Вайоминга. Юная Элли знакомится с Диной — девушки быстро находят общий язык и становятся близкими подругами. Однако счастливая жизнь в новообретенном доме быстро подходит к концу. После страшной трагедии героям вновь предстоит отправиться в путешествие по Америке: Элли ждет опасный путь мести и прощения.

Создатели «Одних из нас» планируют разбить сюжет первоисточника на две части — второй сезон шоу должен завершиться неожиданным поворотом. В продолжении сериала покажут больше зараженных — об этом сценаристов неоднократно просили зрители.

«Сорвиголова: Рожденный заново»

Оригинальное название: Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again Жанр: фантастика, криминальная драма, приключенческий боевик, триллер

фантастика, криминальная драма, приключенческий боевик, триллер Когда выйдет: 1 марта 2025 года

1 марта 2025 года Где смотреть: стриминговый сервис Disney+

стриминговый сервис Disney+ В главных ролях: Чарли Кокс, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Джон Бернтал и другие

Новый взгляд на одного из самых мрачных и жестоких супергероев Marvel. Проект, который мог стать перезапуском сериала «Сорвиголова» от Netflix, но в итоге превратился в его прямое продолжение.

Днем Мэтт Мердок (Чарли Кокс) — успешный адвокат, а по ночам он — защитник нью-йоркского района Адская Кухня. На этот раз герой в красном костюме и рогатом шлеме столкнется с Кингпином (Винсент Д’Онофрио), злодей уже появлялся в марвеловских сериалах «Соколиный глаз» и «Эхо».

В «Рожденном заново» к роли Сорвиголовы вернется Чарли Кокс — он играет дьявола Адской кухни с 2015 года и уже успел сняться в нескольких проектах КВМ.

Кто такой Сорвиголова

Мэтт Мердок или Сорвиголова — супергерой из комиксов Marvel, который защищает от преступности район Нью-Йорка под названием Адская Кухня. В обычный жизни Мердок работает адвокатом, а по ночам облачается в красный костюм и отправляется на битву со злом. Свои способности он получил в детстве: из-за несчастного случая юный Мэтт лишился зрения, зато остальные его чувства максимально обострились. Сорвиголова — мастер различных боевых искусств. Его фирменное оружие — боевой шест, который в обычной жизни маскируется под трость. Также супергерой известен под прозвищами Человек без страха и Дьявол Адской кухни.

«Очень странные дела» (5-й сезон)

Оригинальное название: Stranger Things

Stranger Things Жанр: фантастика, фэнтези, детектив, драма, триллер

фантастика, фэнтези, детектив, драма, триллер Когда выйдет: 2025 год

2025 год Где смотреть: стриминговый сервис Netflix

стриминговый сервис Netflix В главных ролях: Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Ноа Шнапп, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и другие

Финальная глава ностальгической истории о повзрослевших подростках, которые сражаются с монстрами из параллельного мира.

В конце четвертого сезона все главные герои вновь встретились в Хоукинсе, а Одиннадцать (Милли Бобби Браун) наконец вернула свои силы. Однако хеппи-энда не случилось: побежденный монстр Векна остался в живых, а Изнанка — параллельная хоррор-вселенная — начала просачиваться в реальный мир. Кажется, впереди героев ждет по-настоящему эпичная битва со злом.

Создатели обещают, что у фантастической саги будет масштабный финал, в котором сохранится и дух первых сезонов.

Завершить шоу и вовсе планируют 2,5-часовым эпизодом, который будет больше похож на полнометражный фильм.

«Уэнсдей» (2-й сезон)

Оригинальное название: Wednesday

Wednesday Жанр: фэнтези, ужасы, комедия, драма

фэнтези, ужасы, комедия, драма Когда выйдет: октябрь 2025 года

октябрь 2025 года Где смотреть: стриминговый сервис Netflix

стриминговый сервис Netflix В главных ролях: Дженна Ортега, Хантер Дуэн, Эмма Майерс, Джой Сандэй и другие

Продолжение одного из главных сериальных хитов 2022 года о мрачной девушке со сверхспособностями.

В первом сезоне безэмоциональная Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега) попала в магическую школу «Невермор», где усилила свои волшебные способности, нашла новых друзей и даже смогла обезвредить опасного преступника.

О сюжете нового сезона мало что известно. Ожидается, что героиня продолжит обучение в «Неверморе» и параллельно с этим попытается раскрыть страшные тайны своей семьи. Много экранного времени во втором сезоне получит Энид Синклер (Эмма Майерс) — яркая и вечно позитивная девушка-оборотень, которая живет с Уэнсдей в одной комнате.

«Добро пожаловать в Дерри»

Оригинальное название: Welcome to Derry

Welcome to Derry Жанр: ужасы

ужасы Когда выйдет: 2025 год

2025 год Где смотреть: стриминговый сервис Max

стриминговый сервис Max В главных ролях: Билл Скарсгард, Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Тейлор Пейдж

Приквел кинодилогии «Оно» с Биллом Скарсгардом в роли зловещего клоуна Пеннивайза. Место действия — маленький американский городок, время — шестидесятые годы.

Сериал расскажет о том, как жестокий инопланетный монстр попал в Дерри. Сюжет шоу стартует примерно за двадцать лет до событий первой части «Оно». Кстати, снимает «Добро пожаловать в Дерри» автор хитовой дилогии Андрес Мускетти.

Интересно, что сериал не будет основан на конкретном произведении Стивена Кинга. Писатель раскрыл предысторию Пеннивайза в своих романах, но пока непонятно, будут ли создатели шоу ее придерживаться.

«И просто так» (3-й сезон)

Оригинальное название: And Just Like That...

And Just Like That... Жанр: мелодрама, комедия, драма

мелодрама, комедия, драма Когда выйдет: 2025 год

2025 год Где смотреть: стриминговый сервис Max

стриминговый сервис Max В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон

Этот сериал — продолжение культового «Секса в большом городе». Три взрослые подруги все еще пытаются отыскать счастье в шумном Нью-Йорке.

Во втором сезоне (Сара Джессика Паркер) рассталась со своим возлюбленным, Миранда (Синтия Никсон) наладила отношения с бывшим мужем, а Шарлотта (Кристин Дэвис) перестала гиперопекать детей и вновь вышла на работу. В финальном эпизоде даже ненадолго появилась Саманта из оригинального сериала (Ким Кэтролл) — однако, кажется, что ее полноценное возвращение в «И просто так…» все же не состоится.

В продолжении шоу подруги вновь будут обсуждать откровенные темы, совмещать работу, семью и личную жизнь. Детали сюжета пока держатся в секрете.

«Молодой Шерлок»

Оригинальное название: Young Sherlock

Young Sherlock Жанр: детектив, приключенческий боевик

детектив, приключенческий боевик Когда выйдет: 2025 год

2025 год Где смотреть: стриминговый сервис Prime Video

стриминговый сервис Prime Video В главных ролях: Хиро Файнс Тиффин, Наташа Макэлхоун, Колин Ферт, Джозеф Файнс, Цэн Цзинэ

Сериал о юности легендарного Шерлока Холмса от маэстро боевиков Гая Ричи.

Холмсу (Хиро Файнс Тиффин) всего 19 лет. Он еще не стал известным на весь мир детективом, но уже готов раскрыть самые опасные преступления. Внимание юного Шерлока привлекает громкое убийство, произошедшее в стенах Оксфордского университета, и неопытный юноша моментально берется за работу.

Сериал покажет Шерлока Холмса с незнакомой зрителям стороны: будущий гений сыска еще слишком молод, чтобы с легкостью раскрыть запутанное дело.

Какие еще зарубежные сериалы выйдут в 2025 году

«Разделение» (2-й сезон) — странная корпорация стирает память своим сотрудникам. В стенах офиса они не помнят о своей жизни, а за его пределами забывают о том, чем занимались на работе;

— странная корпорация стирает память своим сотрудникам. В стенах офиса они не помнят о своей жизни, а за его пределами забывают о том, чем занимались на работе; «Миротворец» (2-й сезон) — глуповатый антигерой из «Отряда самоубийц» пытается спасти мир от планов коварной организации. Дерзкая супергероика от Джеймса Ганна и один из самых ярких комедийных проектов расширенной киновселенной DC;

— глуповатый антигерой из «Отряда самоубийц» пытается спасти мир от планов коварной организации. Дерзкая супергероика от Джеймса Ганна и один из самых ярких комедийных проектов расширенной киновселенной DC; «One Piece. Большой куш» / «Ван-Пис» (2-й сезон) — очаровательная пиратская команда путешествует по морским просторам в поисках легендарных сокровищ. Второй сезон самого дорого шоу в истории Netflix;

— очаровательная пиратская команда путешествует по морским просторам в поисках легендарных сокровищ. Второй сезон самого дорого шоу в истории Netflix; «Рыцарь Семи Королевств» — спин-офф и приквел «Игры Престолов». В центре сюжета — оруженосец Дункан Высокий, который мечтает стать рыцарем;

— спин-офф и приквел «Игры Престолов». В центре сюжета — оруженосец Дункан Высокий, который мечтает стать рыцарем; «Белый лотос» (3-й сезон) — новая часть сериала-антологии о пороках элиты. В третьем сезоне местом действия станет Таиланд, а сама история будет развиваться вокруг популярных духовных практик и религиозных предрассудков;

— новая часть сериала-антологии о пороках элиты. В третьем сезоне местом действия станет Таиланд, а сама история будет развиваться вокруг популярных духовных практик и религиозных предрассудков; «Поколение "Ви"» (2-й сезон) — спин-офф хитовых «Пацанов» Эрика Крипке, в котором группа молодых людей со сверхспособностями раскрывает заговор корпорации «Воут». События второго сезона свяжут четвертый и будущий пятый сезон «Пацанов»;

— спин-офф хитовых «Пацанов» Эрика Крипке, в котором группа молодых людей со сверхспособностями раскрывает заговор корпорации «Воут». События второго сезона свяжут четвертый и будущий пятый сезон «Пацанов»; «Шерлок и дочь» — очередная экранизация детектива Артура Конан Дойла. На этот раз Шерлок Холмс узнает, что у него есть взрослый ребенок — Амелия, которая долгое время жила в Америке. Новоиспеченные отец и дочь расследуют опасное дело и пытаются выяснить, связывают ли их родственные узы на самом деле;

— очередная экранизация детектива Артура Конан Дойла. На этот раз Шерлок Холмс узнает, что у него есть взрослый ребенок — Амелия, которая долгое время жила в Америке. Новоиспеченные отец и дочь расследуют опасное дело и пытаются выяснить, связывают ли их родственные узы на самом деле; «Чужой: Земля» — приквел оригинального «Чужого» от режиссера сериала «Фарго». Ретрофутуризм, искусственный интеллект и, конечно же, ксеноформы.

— приквел оригинального «Чужого» от режиссера сериала «Фарго». Ретрофутуризм, искусственный интеллект и, конечно же, ксеноформы. «Черное зеркало» (7-й сезон) — новая часть одновременно жуткого и сатирического сериала-антологии;

— новая часть одновременно жуткого и сатирического сериала-антологии; «Медведь» (4-й сезон) — продолжение сериала про шефа Карми и его команду поваров. Герои превратили обычную забегаловку в шикарный ресторан, а теперь надеются получить звезду «Мишлен»;

— продолжение сериала про шефа Карми и его команду поваров. Герои превратили обычную забегаловку в шикарный ресторан, а теперь надеются получить звезду «Мишлен»; «Черный кролик» — драма о семейных отношениях с впечатляющим актерским составом. В касте проекта заявлены Джуд Лоу и Джейсон Бейтман.

Российские

«Метод» (3-й сезон)

Жанр: детектив, криминальная драма, триллер

детектив, криминальная драма, триллер Режиссер: Юрий Быков

Юрий Быков Когда выйдет: 2025 год

2025 год Где смотреть: онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD В главных ролях: Константин Хабенский, Никита Кологривый, Анна Савранская и другие

Эксцентричный детектив Родион Меглин (Константин Хабенский) ловит самых опасных преступников с помощью своего уникального метода.

В третьем сезоне проект покинула Есения Стеклова (Паулина Андреева) — вместо нее угрюмый сыщик набрал себе целую команду маньяков. Под руководством Меглина психопаты будут раскрывать дела и ловить себе подобных.

Маньяков-следователей сыграли Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Лев Зулькарнаев («Она такая классная»), Анна Савранская («Лед 3») и другие молодые звезды российского кино. В режиссерское кресло проекта вернулся Юрий Быков — он обещает сделать историю более страшной, приземленной и реалистичной.

«Аутсорс»

Жанр: драма

драма Режиссер: Душан Глигоров

Душан Глигоров Когда выйдет: 2025 год

2025 год Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko

онлайн-кинотеатр Okko В главных ролях: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов и другие

Мрачное размышление на тему того, сколько на самом деле стоит человеческая жизнь.

Середина девяностых, в России вот-вот введут мораторий на смертную казнь. Уставший от жизни надзиратель Константин (Иван Янковский) выходит на работу в тюрьму особого назначения. После разговора с отцом одной из жертв Константин понимает — честнее всего, чтобы жестокий приговор приводили в исполнение близкие тех, кто пострадал от рук преступников.

В погоне за справедливостью Костя и его коллеги решаются на смелый шаг: исполнение приговора начинают отдавать на аутсорс. Новый бизнес быстро становится успешным, только вот деньги и моральные принципы — малосовместимые понятия.

«Почка» (3-й сезон)

Жанр: комедия, драма

комедия, драма Режиссер: Мария Шульгина

Мария Шульгина Когда выйдет: 2025 год

2025 год Где смотреть: онлайн-кинотеатр Kion

онлайн-кинотеатр Kion В главных ролях: Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова

Продолжение драмеди об амбициозной чиновнице, которая готова на все ради своего благополучия.

Инспектор пожарной службы Наталья Кустова (Любовь Аксенова) уже успела столкнуться с проблемами со здоровьем, добиться пересадки почки, найти любовь и даже организовать подпольную клинику по трансплантации. Однако через год после предполагаемого хеппи-энда ее вновь настигают проблемы.

Махинации Кустовой вскрылись, и теперь чиновнице грозит тюрьма. Избежать наказания ей поможет только новорожденный ребенок — уход за ним гарантирует отсрочку или даже условный срок. На поиск грудничка есть всего несколько дней — «родить» свое спасение поможет только чудо (или связи).

Какие еще российские сериалы выйдут в 2025 году