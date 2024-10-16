Сериал «Дайте шоу» об изнанке ТВ выйдет 1 ноября

Премьера сериала-скандала "Дайте шоу" - драмы про изнанку российских ток-шоу - состоится 1 ноября в онлайн-кинотеатрах Иви и KION.

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В центре сюжета сериала, о котором "РГ" ранее писала, находится известный певец Кирилл Артемьев, который оказывается втянут в громкий скандал. Разбираться в нем герои будут на глазах у миллионов зрителей - в студии популярного ток-шоу "Правда".

Артемьев и его продюсер Дина пойдут на все, чтобы очистить доброе имя певца. "Дайте шоу" покажет, на какие откровения и жертвы готовы герои ради личной выгоды и рейтингов.

Главные роли в сериале исполнили Милош Бикович, Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Игорь Верник, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина и многие другие актеры. В сценах с ток-шоу в качестве экспертов зрителей ждут звездные камео - это завсегдатаи телевизионных эфиров Отар Кушанашвили и Никита Джигурда, а в сериях с музыкальным закулисьем - Николай Басков, Алсу, Дима Билан, Анатолий Цой и другие. Производством проекта занималась кинокомпания INEY Production.

Прямая речь

Милош Бикович, актер:

Образ Кирилла Артемьева собирательный. В нем есть чуть-чуть от меня, немного от воображаемого меня, что-то от деятелей шоу-бизнеса и других людей, которых я когда-то встречал. Но больше всего в этом персонаже - из воображения, которое вдохновляется жизнью. Этот проект многослойный, о чем он - должен ответить сам зритель. Для меня это не просто история о провокации и большом скандале, это, скорее, драма, причем с глубоким смыслом. Она о том, что порой, чтобы стать лучше, нужно осознать, что ты на самом дне. И осознав, что ты в этой яме, раскаяться и начать путь к себе лучшему. Мне сложно было морально оправдать своего персонажа, но я пытался сделать это на эмоциональном уровне, понять, почему он так ведет себя и по какой причине у него нет другого выбора.

Анастасия Красовская, актриса:

Во время подготовки к роли Веры я смотрела очень много ток-шоу. Но все равно, когда ты оказываешься на диване участника, и тебя поливают так, как это происходит в реальных телестудиях, никакая подготовка не помогает. Я как будто пережила эту публичную порку вместе с Верой. Это интересная болючая роль и очень сложная тема - изнасилование, с которой мы работали максимально корректно и честно. А в чем главная мысль и посыл сериала "Дайте шоу", пусть останется на суд зрителя.

Игорь Верник, актер:

Работа автора и ведущего ток-шоу всегда находится как бы между двух человеческих полюсов. С одной стороны, им движет искреннее желание докопаться до правды, до истины, с другой - все усилия брошены в топку зрительского рейтинга. Зритель привыкает, что его часто и много кормят, его аппетит растет и утолять его нужно громкими сенсациями. Это делает работу автора и ведущего циничной, переламывает его человеческую природу. В этих двух гранях живет мой герой Леонид Шереметьев - он "кормит" зрителя и сам становится кормом для него. Эта работа и этот бесконечный бег в колесе, они сжирают его: он теряет себя, свое личное пространство, отношения с женщиной. Здесь в нем включается механизм мужского эго - отомстить за свою неудавшуюся любовь и за свою проигранную жизнь.

Виктория Толстоганова, актриса: