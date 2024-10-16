Автор «Слова пацана» захотел снять фильм про выжившего в Охотском море

Сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев рассказал, что хотел бы экранизировать историю спасенного в Охотском море туриста. Об этом он сообщил в интервью 360.ru.

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Золотарев считает, что эта удивительная история может лечь в основу будущей картины.

«Я знаю об этой истории и рассматриваю ее как материал для возможной экранизации», — рассказал Золотарев.

В августе в Охотском море пропала лодка, на борту которой были два брата и 15-летний сын одного из них. В итоге лишь в октябре удалось спасти единственного выжившего. Мужчина похудел на 50 килограммов, сейчас с ним работают медики, которые оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников работает над ремейком фильма «Москва слезам не верит» в виде сериала.