Вышел финальный трейлер сериала «Молодежка: Новая смена»

Телеканал СТС опубликовал финальный трейлер сериала «Молодёжка: Новая смена» — продолжение одноимённого спортивного шоу. Проект стартует уже 5 ноября, в него войдёт 16 эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале Alamerd Movie. Права на видео принадлежат СТС.

Сюжет будущего шоу о том, как знакомый фанатам Вадим Казанцев «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба становится бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

К своим ролям вернутся Вадим Казанцев, Иван Мулин, Игорь Огурцов, Иван Жвакин, Матвей Зубалевич, Михаил Гаврилов-Третьяков и другие актёры.