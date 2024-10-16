РФ и КНР снимут ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Комедию Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» переснимут с участием китайских актеров, сообщил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, передает ТАСС.

© Постер

По его словам, 2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая, и в их рамках планируется более 230 культурных мероприятий.

Титов рассказал, что, помимо ремейка фильма, будет организована выставка Всероссийского музея декоративного искусства в Пекинском музее ремёсел, пройдет российско-китайский фестиваль анимации, а также совместное шоу гимнастов двух стран.

«Оба государства надежно поддерживают друг друга, отстаивая идеалы мира, стабильности и глобальной безопасности», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что труппа Большого театра выступит в Китае в рамках Международного фестиваля искусств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».