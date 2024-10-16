На съемках «Гладиатора 2» Пол Мескаль нервничал из-за Дэнзела Вашингтона

Ирландский актёр Пол Мескаль дал большое интервью изданию GQ. В нём исполнитель главной роли в грядущем «Гладиаторе 2» рассказал, как прошёл его первый съёмочный день с Дэнзелом Вашингтоном, обладателем «Оскара» и одним из самых успешных актёров Голливуда.

© Кадр из фильма

Мескаль вспомнил, что нервничал от одного лишь осознания, что будет работать с настолько большой звездой. Однако затем актёр взял себя в руки, ведь это в первую очередь его работа.

Я выстроил нашу первую встречу в своей голове. Я подумал: «Хорошо, сегодня тот день, когда Дэнзел будет со мной на съёмочной площадке». И я был настолько обеспокоен этим, что внезапно подумал: «Это же чертовски глупо, это моя работа».

Сам Дэнзел Вашингтон рассказывал, что был впечатлён профессионализмом Мескаля и тем, как легко с ним работать. Судя по всему, их совместная работа оставила у обоих только положительные впечатления.

Премьера «Гладиатора 2» состоится уже 15 ноября в кинотеатрах по всему миру. События ленты развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма.