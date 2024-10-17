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В кинотеатрах России вышла криминальная комедия «Кореша» с Никитой Кологривым

17 октября в России состоялась премьера комедии «Кореша» с Никитой Кологривым в главной роли. Фильм можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Вышла криминальная комедия «Кореша» с Никитой Кологривым
© Кадр из фильма

Сюжет ленты разворачивается вокруг закадычных друзей Макса и Гуся. Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить лучший в Пензе отель.

В актёрский состав фильма также вошли Георгий Дронов («Воронины»), Микита Воронов («Ольга»), Настасья Самбурская («Универ. Новая общага») и другие. Режиссёром фильма выступил Денис Павлов («Макс и Гусь»).

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