Форсированное развитие креативных индустрий в Тюмени началось с кино

В Тюмени вышли на стадию практической реализации несколько важнейших проектов, нацеленных на развитие творчества и пополнение казны. Речь об утверждении стратегии развития креативных индустрий (с этим документом можно познакомиться в интернете), наращивании компетенций профильного кластера и регистрации кинокомиссии как инструмента помощи тем, кто снимает фильмы в регионе.

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Напомним: творческий кластер в регионе уже действует - он внесен в реестр Минэкономразвития РФ, правда, пока не аккредитован в Минпромторге. А вот в стратегическом документе точку поставят ближе к зиме: его должен утвердить глава области, детально обсудив с экспертами и предпринимателями. Оба направления выполняют государственную задачу: к 2030 году предстоит увеличить вклад креативных индустрий (КИ) в отечественную экономику с трех до шести процентов, долю занятых творческими профессиями - с 4,6 до 15, к тому же нужно нарастить экспорт товаров и услуг новой отрасли на 3,5 процента. О том, что для этого предпринимают в Тюменской области, говорили на недавнем форуме креативных предпринимателей "КПД".

Про креативные индустрии в стране в полный голос заявили в разгар пандемии. В 2021 году была представлена концепция развития отрасли, через два года появился региональный стандарт Агентства стратегических инициатив, притом в его основу легли многие тюменские идеи и практики. В августе 2024-го был утвержден федеральный закон - он заработает в феврале будущего года. А нам предстоит принять собственную стратегию. Остановились на трех приоритетах: индустрии, создающие продукт для серьезного бизнеса, для физлиц, и особняком стоят образование и наука, которые системно готовят качественные кадры для отрасли. Почему к креативу сейчас такое серьезное внимание? Он помогает сформировать отечественный культурный код. Мы до сих пор в большом количестве потребляем чужое, а надо свое. Меж тем в регионе творческие продукты выпускают более восьми тысяч предпринимателей, - поясняет директор областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Анатолий Картухин.

Алексей Краев, директор агентства развития креативных индустрий, оператора кластера, добавляет: для приоритетных групп требуются разные инструменты поддержки - где-то огромные средства, где-то гранты и ярмарки. Указаны в стратегии и конкретные шаги по помощи КИ - от формирования сообществ до использования брендов при продвижении территории. Тюменцы, получается, пошли от обратного: сначала создали сообщество, а уж потом обнародовали стратегию.

В Тюменской области творческие продукты выпускают более восьми тысяч предпринимателей. Кластер КИ работает уже год. В нем 33 компании, которые совместно выпускают продукты по направлениям моды, медиа, кино и анимации. За этот период объем инвестиций превысил 100 миллионов. Кто-то скажет, что для нефтегазового региона это мелко, но для креативного малого бизнеса - довольно неплохо. Чтобы деньги по максимуму оставались в регионе, всем нашим кластерам надо дружить. Как раз креативные предприниматели могут снимать боли крупных игроков нефтегазового и строительного кластеров, например, создавая для них качественные фото и видеоконтент, ИТ-продукты, организуя социальные и корпоративные мероприятия, - предлагает Краев.

Самым успешным звеном в молодом тюменском кластере, утверждают эксперты, стало именно кино. До "якутского феномена" сибирякам пока далековато, но не выигрывает тот, кто не рискует. По такому правилу работает сценарист, режиссер и продюсер Михаил Музалевский.

Любой киношник скажет, что ему всегда не хватает денег. Но вот он, новичок, по счастливому стечению обстоятельств получил огромный куш, вложил - да не туда и не вовремя, и все, прогорел. В нашем деле, чтобы закалить характер и многому научиться, навыки надо тренировать в непростых ситуациях, постоянно рисковать. Я сам чем только ни занимался: продавал машины, снимал рекламные ролики… Первый полнометражный фильм "Пистолет" представил в 2018-м, и вот, в конце октября в 300 кинотеатрах страны покажут третий фильм - "Юрка", - рассказал Музалевский.

Удивительно, что последние съемки - коммерческие от и до. Правда, на продвижение команда получила два небольших гранта от агентства развития креативных индустрий. Кино - абсолютно кластерная история, потому что на выпуск даже 10-минутной ленты требуется немаленькая команда специалистов с разными компетенциями. Тюменский кластер КИ, утверждает Музалевский, способен рождать множество качественных продуктов. Только в областном центре насчитывается около 30 самодостаточных коллективов, но к полному метру они подходят нехотя, точнее, с боязнью. В объединении же, замечает режиссер, это легко преодолимо.

Эксперт форума Андрей Радаев, руководитель федеральной комиссии по дизайну и архитектуре, признался: чтобы создать экосистему отечественного дизайна, профсообществу предстояло выполнить минимум восемь задач, главная из которых - крепкая связь отраслевиков, консолидация и кооперация. Тюменские киношники озвучили, чего им не хватает для уверенных побед: грантов и питчингов, юридического сопровождения, кураторства локаций и администраций, коммуникации с другим бизнесом, целевой учебы на курсах кино за счет областного бюджета и, наконец, рибейта. Часть вопросов в будущем снимет тюменская кинокомиссия. Она еще не сформирована окончательно, но в стратегию в виде инструмента поддержки внесена. На нее возлагаются большие надежды: комиссии предстоит решать бюрократические вопросы, договариваться с властью, подбирать места для съемок, доставать реквизит и оборудование, а также привлекать инвестиции и субсидии. Среди ближайших соседей такие же структуры ранее создали Свердловская область и Югра, а значит, есть у кого перенять опыт.