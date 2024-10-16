Вышел трейлер фэнтези «Очи» с Финном Вулфхардом

Кинокомпания A24 представила дебютный трейлер «Очи» — фэнтезийного приключения со звёздами Голливуда. Официальная премьера ленты в России состоится 27 марта 2025 года.

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Сказочное фэнтези расскажет историю девочки Юрайи, которая родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детёныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке предстоит найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.

Главные роли в фильме сыграли Хелена Ценгель («Разрушительница системы»), Финн Вулфхард («Очень странные дела»), Эмили Уотсон («Чернобыль») и Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»).

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