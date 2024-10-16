Таджикистану передали копию снятого в республике в 1942 году фильма

Генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов передал руководителю киностудии "Таджикфильм" Махмадсаиду Шохиёну цифровую копию фильма 1942 года "Сын Таджикистана", оригинал которого хранится в РФ. Мероприятие состоялось на полях Второй национальной премии "Тоджи Сомон", проходящей в Душанбе, передает корреспондент ТАСС.

"Сын Таджикистана" - фильм, снятый советским режиссером Василием Прониным на базе киностудии в Сталинабаде (нынешний Душанбе). Сюжет ленты повествует о фронтовой дружбе двух красноармейцев - таджика Гафиза и русского Ивана, роли которых сыграли Мухаммеджан Касымов и Борис Андреев.

"Когда мы получили приглашение посетить это мероприятие, мы хотели сделать что-нибудь приятное. Соответственно мы совместно с Министерством культуры Российской Федерации проанализировали наш фонд и подумали, что как показатель российско-таджикской дружбы фильм "Сын Таджикистана" был бы самым правильным подарком", - сказал Аксенов во время церемонии передачи копии фильма.

Он выразил надежду, что таджикистанцы с большим удовольствием посмотрят эту ленту при ее выпуске в прокат в кинотеатрах или по телевидению.

"Еще раз хочу пригласить представителей архива Таджикистана к нам в гости. Возможно, мы смогли бы заниматься совместной реставрацией, отобрать какие-нибудь интересные фильмы, которые так же могли бы увидеть свет в Таджикистане", - добавил Аксенов. "Мы будем сотрудничать, мы поэтому вас пригласили, чтобы мы сделали первые шаги к дальнейшему нашему сотрудничеству", - в свою очередь подчеркнул Шохиён, получив из рук гендиректора Госфильмофонда флеш-накопитель с оцифрованным фильмом.

Он поблагодарил также российскую сторону за этот подарок и сообщил, что в архивах Госфильмофонда хранятся порядка 300 фильмов, снятых в республике.

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации был основан в 1948 году и с тех пор является главным киноархивом СССР и России.