Кинокритик назвал самые страшные фильмы ужасов

Любителям фильмов ужасов стоит обратить внимание не только на картины, страшные в общепринятом смысле, но и на малоизвестные проекты, сказал НСН кинокритик Роман Григорьев.

Советскую картину «Сатана» 1990 года режиссера Виктора Аристова, которая была удостоена Большой премии жюри «Серебряный медведь» на Берлинском фестивале 1991 года, среди прочих можно отнести к числу наиболее страшных фильмов ужасов.

Издание Variety представило список из 100 лучших фильмов ужасов. Первую строчку заняла картина 1974 года «Техасская резня бензопилой» режиссера Тоуба Хупера, на второй позиции расположился фильм Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола», который был снят в 1973 году по роману Уильяма Питера Блэтти «Экзорцист», третье место заняла работа Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года. В топ-20 лучших проектов вошли такие ленты, как «Ребенок Розмари» (1968 год) Романа Полански, «Чужой» (1979 год) Ридли Скотта и «Сияние» (1980 год) Стэнли Кубрика. Однако Григорьев усомнился, что подобные списки востребованы сегодня.

«Не понимаю смысл этих топ-100, это и так всем более-менее известно. Список – инфоповод для новостного ресурса, который хочет привлечь внимание читателей блестящим фантиком. Есть очень страшные фильмы ужасов, но их просто не все видят. К примеру, довольно страшный испанский фильм "Бабушка" 2021 года. Там по сюжету внучка приезжает к бабушке на лето, и оказывается, что та растила ее, чтобы переселиться в ее тело. "Омен" 1976 года - страшный фильм, в котором есть что-то потустороннее, инфернальное. Так показаны явления зла, что становится не по себе от ужаса. Советский фильм "Сатана" 1990 года - шокирующее кино. Никто 100% о нем не знает, поскольку у нас 90-е замараны клеймом проходного кооперативного кино на тяп-ляп, что не совсем так. Также для меня важна первая часть фильма "Полтергейст", поскольку его я смотрел в детстве. Сегодня у нас снимают мало фильмов ужасов, однако есть режиссер Святослав Подгаевский, который пытался закрепиться в жанре», - рассказал он.

Как добавил собеседник НСН, режиссерам становится все сложнее работать в жанре ужасов, поскольку искушенного зрителя просто так не испугать.

«Сейчас побаиваюсь смотреть какие-то фильмы ужасов, это очень сложный жанр, рассчитанный на то, что зритель испугается. В основном все мы пугаемся в детстве, взрослого человека тяжело удивить теми же клише. Скелеты из шкафа вываливаются, кровь, труп в углу – это все в компьютерных играх страшнее, чем на экране. Тем сложнее режиссерам работать в этом жанре, потому что все уже перепробовано, все скелеты уже выпали из шкафов», - подытожил он.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что ученые провели эксперимент, который позволил установить, что самая пугающая сцена среди всех фильмов ужасов представлена в картине «Астрал». Чтобы это определить ученые поставили эксперимент: они надели на 250 зрителей пульсометры. Когда человек пугался, его сердце билось чаще, напоминает «Радиоточка НСН».