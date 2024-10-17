Актриса Ирина Горбачева рассказала о своей любви к детским фильмам

Во время недавнего интервью актриса Ирина Горбачёва, известная по лентам «Аритмия», «Дыхание», «Обратная связь» и другим, рассказала, почему она сильно любит сниматься в детских кинопроектах.

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По словам артистки, внутри неё «много клоунской природы». При этом актриса снимается в детских фильмах не только из-за возможности сыграть яркого персонажа, но и из-за личного интереса к истории.