В Москве прошел показ российско-белорусского фильма

Российско-белорусский документально-художественный фильм "Приказано жить" представили зрителям. Премьерный показ прошел 10 октября в Москве в рамках Международного передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству".

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Картина создана пензенским Центром культурного развития "Дом офицеров" вместе с белорусскими краеведами при поддержке Пензенского областного отделения Российского союза ветеранов.

Фильм снят в необычном жанре - на экране оживают письма, документы, хроника, фотографии военных лет. Это реальная история о судьбе командира белорусского партизанского отряда N 112 - 23-летнего советского лейтенанта Алексея Петровича Черткова. Осенью 1943 года отряд выдвигается на боевую операцию по приказу Штаба партизанских отрядов. Командир отряда, лейтенант Алексей Чертков, не выполнит приказ и сделает другой выбор. Партизаны, спасая от расправы жителей белорусских деревень, вступают в бой с немецкими карателями. Враг терпит поражение, но командир погибает. Пропавшего без вести лейтенанта обвиняют в предательстве. О его подвиге узнают лишь спустя 20 лет.

Полгода команда создателей работала в Центральном архиве Министерства обороны РФ, Белорусском национальном архиве, фондах музеев городов Брест, Ивацевичи, поселка Фруктовая. Группе в процессе работы даже удалось найти родственников героического лейтенанта - они и не знали, что в Беларуси существует памятник Черткову.

Съемки картины велись в двух странах, в парке "Патриот" на территории Пензенского артиллерийского инженерного института и в Брестской области, в Мемориальном комплексе партизанской славы "Хованщина".

Все герои ленты - непрофессиональные актеры, это курсанты, учащиеся театральных студий, участники военно-исторических клубов. Роль Алексея Черткова досталась студенту Пензенского артиллерийского инженерного института Ярославу Милованову.

"Для авторов фильма и всех причастных к его созданию огромная честь представить свою работу в Центральном музее Вооруженных Сил, - сказала, приветствуя гостей кинопоказа, режиссер фильма, историк, профессор Ирина Маслова. - Фильм создан группой энтузиастов-историков, которая из нескольких человек в ходе съемок превратилась в огромный коллектив людей, искренне желающих помочь в создании фильма. Сама идея фильма принадлежит Раисе Горбач - директору Мемориального музея партизанской славы "Хованщина" города Ивацевичи. Но в итоге, в титрах, мы благодарим более двадцати организаций и поименно - свыше двухсот человек из России и Беларуси".

Фильм уже получил награды нескольких фестивалей. Картина стала победителем 11-го Всероссийского кинофестиваля "Белая Птица" в номинации "Лучший документальный патриотический фильм".