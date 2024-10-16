Вышел тизер мультфильма «Уоллес и Громит» — премьера уже 3 января

Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер мультфильма «Уоллес и Громит: Самая дикая месть». Премьера анимационной картины про знаменитых британских героев состоится уже 3 января 2025 года.

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События ленту развернутся вокруг изобретателя Уоллеса, который становится одержим своими изобретениями. Одержимость учёного вызывает у его очень умного пса Громита серьёзное беспокойство, а ко всему прочему в дело вмешивается столь надоедливый злодей-пингвин.

Режиссёром будущего проекта выступил Ник Парк — он работал над предыдущими картинами про знаменитых героев, а также над «Побегом из курятника» и «Барашком Шоном».