Обладатель трёх «Оскаров», американский кинорежиссёр Дэвид Финчер начал работу над новым фильмом для Netflix, сообщает портал What’s on Netflix.

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Съемочный период начнется с февраля – марта 2025 года.

По жанру новая картина – вестерн. Предварительное название «Bitterroot». В центре сюжета - история ветерана Второй мировой войны, страдающего от болезни сердца и диабета, который однажды выигрывает миллион долларов, а затем становится жертвой мошенников.

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