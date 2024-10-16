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Дэвид Финчер начал работу над новым фильмом

Обладатель трёх «Оскаров», американский кинорежиссёр Дэвид Финчер начал работу над новым фильмом для Netflix, сообщает портал What’s on Netflix.

Дэвид Финчер начал работу над новым фильмом
© nsn.fm

Съемочный период начнется с февраля – марта 2025 года.

По жанру новая картина – вестерн. Предварительное название «Bitterroot». В центре сюжета - история ветерана Второй мировой войны, страдающего от болезни сердца и диабета, который однажды выигрывает миллион долларов, а затем становится жертвой мошенников.

Ранее режиссер Мартин Скорсезе решил отложил съемки двух проектов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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