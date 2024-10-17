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«Навзрыд»: Гарик Харламов назвал фильм, который вызвал у него сильнейшие эмоции

Юморист и актёр Гарик Харламов в свежем интервью рассказал про фильм, который в буквальном смысле заставил его «навзрыд». Этой лентой стал советский фильм «Белый Бим Чёрное ухо».

Гарик Харламов назвал фильм, который вызвал у него сильнейшие эмоции
© globallookpress.com

По словам артиста, он не может переносить драматические фильмы про собак. По этой причине Харламов не смотрел, к примеру, «Хатико», поскольку знает, что после просмотра ленты ему станет плохо.

Также Гарик отметил, что всю жизнь у него самого были в основном собаки. А ещё юморист пошутил про свою кличку — в Comedy Club Харламова стали называть «Бульдогом».

Это единственный фильм, после которого я навзрыд… Меня самого Бульдогом окрестили почему-то. Меня все собаки любят. У меня с ними какая-то ментальная связь существует. У меня у самого всю жизнь собаки.

В данный момент, раскрыл Гарик, у него две собаки: Брюс и той-терьер Патрик.

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Гарик Харламов