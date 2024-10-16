«Анора»: каннский хит о стриптизерше и сыне русского олигарха настиг Россию

В российский прокат выходит «Анора» — драмеди режиссера «Проекта «Флорида» Шона Бейкера про нью-йоркскую стриптизершу и сына русского олигарха, победившая в Каннах. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, которая снималась в «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», а ее партнерами по кадру стали россияне Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, идут ли опять дожди на Брайтон-Бич.

© Кадр из фильма

Отмена русской культуры достигла невиданных масштабов: американский фильм с наполовину российским актерским составом и непрерывно вторгающейся в кадр русской речью сперва побеждает на главном мировом кинофестивале, а затем уверенной походкой шагает в сторону наградного сезона. В самой России таким вот частичным, но триумфом насладиться можно — но тоже частично: между премьерой «Аноры» в Каннах и российским релизом картины ужесточили наказание за пропаганду наркотиков (в случае обусловленности жанром и художественным замыслом вроде как по-прежнему можно, но, видимо, на приятный исход в случае неприятностей никто уже не рассчитывает). Так что в ленте нехитрым образом обрезали все кадры с запрещенными веществами, на языке дистрибьюторов это называется «самая оригинальная версия из всех возможных на территории РФ».

И правда оригинально; впрочем, времена такие, что, наверное, спасибо и на этом — все-таки лента Шона Бейкера вращается не на шесте традиционных ценностей. В «Аноре» режиссер, благородно взявшийся за разрушение стигмы вокруг секс-работников, пятый раз подряд наводит на них свой объектив (сообщается, грядет шестой). Фильм начинается, как грязноватая версия «Красотки»: нью-йоркскую стриптизершу Анору, которая предпочитает обращение «Эни» (Майки Мэдисон) и владеет русским, направляют к залетевшему в клуб Ване (Марк Эйдельштейн) — сыну русского олигарха Захарова (Алексей Серебряков). На особой гедонистической волне, норовящей перерасти в цунами, юноша сперва справляется у Эни насчет эскорт-услуг, затем предлагает провести с ним неделю за $15 тыс. — и пошло-поехало.

А вскоре на улице холодеет, сладковатая сказка начинает трещать по швам — и во второй половине фильм превращается в легкий тарантиноид; в какой-то момент проскакивает даже пассаж про ничего не значащие американские имена, будто бы навеянный ворчанием Брюса Уиллиса в «Криминальном чтиве». Собственно, Квентину Тарантино «Анора» обязана многим — исполнительница главной роли Майки Мэдисон как раз из той обоймы молодых артистов, что сперва мелькнули в «Однажды в… Голливуде», а затем добились своей большой славы (Маргарет Куолли, Сидни Суини, Остин Батлер и так далее). Там, а еще в легасиквеле великого слэшера «Крик» Бейкер и увидел Мэддисон — и, очарованный, написал героиню изначально под нее.

Тарантино, как известно, не промахивается, и плечи Мэдисон действительно выдерживают груз целого полного метра, названного в честь ее героини. Впрочем, по эту сторону океана глаз неизбежно застревает на лицах с более привычными уху фамилиями. Сложно сказать, в чем скорее дело — в выдающейся режиссуре Бейкера или выгодном свете другой языковой среды, но Борисов и Эйдельштейн, находящиеся тут по сути в привычных амплуа, поражают если не принципиально новыми красками, то более обширной палитрой. Серебрякову дают немножко похмуриться и похохотать, Дарье Екамасовой — постервозничать; большего, в общем, и не требуется. В конце концов, кого еще снимать в картине про поломанные транзакционные отношения, как не носителей российских паспортов.

Бейкеру с россиянами потенциально повезло — мало того, что артисты хорошие, так еще зритель давно и прочно связал себя узами любви с Тарантино; это вам не сиюминутный брак в Лас-Вегасе, человек на могилу Пастернака паломничал. Отдельно еще приятно, что призыв Романа Михайлова, у которого Эйдельштейн тоже бегал по улицам за ручку с секс-работницей в «Надо снимать фильмы о любви», был, по всей видимости, услышан.

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Пускай «Анора» не достигает высоты «Проекта «Флорида» ни в пронзительности, ни в красоте, ни в уморительности (хотя тут достаточно близко, спасибо армянам Карену Карагуляну и Ваче Товмасяну), из нее вышла, пожалуй, более убедительная работа, чем предыдущая бейкеровская «Красная ракета», где кинематографист (опять-таки по-тарантиновски) реанимировал карьеру Саймона Рекса ролью списанного в утиль порноактера, который мутит с семнадцатилеткой (своего рода «краснота по-американски»). Необходимый тут нерв в нужной степени, кажется, так и не оголяется — с другой стороны, у нас тут стриптиз, а не порно. Как бы то ни было, режиссер по-прежнему умеет выстраивать концовки, заставляющие зрителя еще какое-то время по инерции жить внутри его картин — а значит, оставляющие после себя какой-то след; это ли не главное? В «Аноре» с наступлением заключительных титров точно возникнет что обсудить — после того, как вы загуглите термин «чичиряка», конечно. В воздухе, однако, всю дорогу витает вопрос: ну что такого можно найти на Брайтон-Бич? Как мы помним по великой ленте «Мадагаскар», ответ безжалостно прост: «Геморрой».