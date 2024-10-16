Вышел трейлер боевика «Ручная кладь» с Тэроном Эджертоном

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер триллера «Ручная кладь» (Carry-On). Премьера картины состоится уже 13 декабря с русскими субтитрами.

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Будущая лента расскажет о молодом сотруднике службы безопасности в аэропорту, которого шантажирует загадочный преступник. Он требует загрузить на самолёт опасный груз, который может стать причиной большой катастрофы.

Главные роли в фильме сыграли Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба») и Джейсон Бейтман («Озарк»). Режиссёром выступил Жауме Кольет-Серра, известный по «Воздушному маршалу».