«Ходячий замок» Миядзаки выйдет в прокат в России к 20-летию премьеры

14 ноября на большие экраны выйдет фильм Хаяо Миядзаки "Ходячий замок". Прокат приурочен к 20-летию легендарной картины японского мультипликатора.

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Фильм можно будет увидеть в трех версиях: в новом дубляже от Студийной Банды, в классическом дубляже Реанимедиа, а также в некоторых кинотеатрах в оригинале с русскими субтитрами.

По сюжету злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города и встречает удивительный "ходячий" дом, где она знакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.

"Ходячий замок" создан по мотивам одноименной книги британской писательницы Дианы Уинн Джонс, написанной в 1986 году. Это признание в любви европейской культуре и одновременно самый антивоенный фильм Хаяо Миядзаки. "Ходячий замок" стал первым в истории аниме, открывавшим международный кинофестиваль в Венеции.