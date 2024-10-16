«Мегалополис» провалился в кино, но стал хитом в TikTok

В конце сентября в мировых кинотеатрах состоялась премьера «Мегалополиса» — нового творения Фрэнсиса Форда Копполы. Картина от режиссёра «Крёстного отца» с треском провалилась в кинотеатрах, собрав всего $ 10 млн, однако недавно набрала популярность среди пользователей TikTok.

© Кадр из фильма

Как обратили внимание в издании Vanity Fair, многие юзеры сервиса смотрят короткие ролики с отрывками из фильма в ироничном ключе, где высмеиваются актёрские работы Адама Драйвера, Обри Плазы и других артистов. Ситуация дошла до того, что некоторые пользователи ходят целыми группами в кино, чтобы посмеяться над нелепыми моментами и аплодировать над сценами, в которых не происходит ничего важного.

Ироничная популярность «Мегалополиса» вряд ли приведёт к улучшению ситуации со сборами, однако определённую часть затрат Фрэнсис Форд Коппола сможет отбить благодаря «преданным» фанатам. Ранее похожим образом TikTok спас от провала «Кота в сапогах 2».