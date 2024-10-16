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Расписание выхода второго сезона мультсериала «Аркейн»

Уже 9 ноября состоится премьера второго сезона мультсериала «Аркейн». Шоу продолжит историю двух сестёр — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Аркейн»
© Чемпионат.com

У второго сезона вновь будет необычная структура релиза на Netflix. Продолжение разделят на три части: они будут выходить еженедельно по 3 эпизода, финал состоится уже 23 ноября.

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Аркейн»

  • 1-я серия — 9 ноября
  • 2-я серия — 9 ноября
  • 3-я серия — 9 ноября
  • 4-я серия — 16 ноября
  • 5-я серия — 16 ноября
  • 6-я серия — 16 ноября
  • 7-я серия — 23 ноября
  • 8-я серия — 23 ноября
  • 9-я серия — 23 ноября

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