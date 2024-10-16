Расписание выхода второго сезона мультсериала «Аркейн»
Уже 9 ноября состоится премьера второго сезона мультсериала «Аркейн». Шоу продолжит историю двух сестёр — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.
У второго сезона вновь будет необычная структура релиза на Netflix. Продолжение разделят на три части: они будут выходить еженедельно по 3 эпизода, финал состоится уже 23 ноября.
Расписание выхода второго сезона мультсериала «Аркейн»
- 1-я серия — 9 ноября
- 2-я серия — 9 ноября
- 3-я серия — 9 ноября
- 4-я серия — 16 ноября
- 5-я серия — 16 ноября
- 6-я серия — 16 ноября
- 7-я серия — 23 ноября
- 8-я серия — 23 ноября
- 9-я серия — 23 ноября