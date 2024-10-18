Фильм «Рыбка на крючке» получил Гран-при кинопремии Таджикистана

Гран-при Второй национальной кинопремии "Тоджи Сомон", проходящей в Душанбе, получил фильм "Мохи дар шаст" ("Рыбка на крючке"), который был снят таджикистанскими киностудиями "Таджикфильм" и "ДОВфильм" совместно с российской "Амкарт" и иранской телекомпанией ifilm. Церемония награждения прошла в столичном комплексе "Кохи Суруш", передает корреспондент ТАСС.

Главный герой ленты в жанре роуд-муви "Рыбка на крючке", 10-летний воспитанник школы-интерната Далер, мечтает найти свою маму, и во время летних каникул она неожиданно выходит на связь. Муж одной из воспитательниц интерната - водитель Самад - вызывается отвезти Далера к ней. Их ждет путешествие через весь Таджикистан.

Главный приз кинопремии - статуэтку в виде памятника основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони - вручили постановщику фильма Мухиддину Музаффару директор "Таджикфильма" Махмадсаид Шохиён, руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко и индийский режиссер и продюсер Умеш Мехра, наиболее известный на постсоветском пространстве по картине 1979 года "Приключения Али-Бабы и 40 разбойников", снятой в сотрудничестве СССР и Индии.

Кто еще получил награды

Жюри выбрало победителей еще в 15 номинациях, среди которых лучшие полнометражный, документальный, короткометражный, анимационный и дебютный фильмы, лучшие мужская, женская и детская роли, лучшие звукорежиссер, оператор, режиссер, монтаж и дизайн, а также приз зрительских симпатий и "Золотой ключик".

Лучшим дебютом признали работу Одина Махмада "Фуруг" ("Сияние"), рассказывающую о взаимоотношениях семилетней глухонемой девочки Махины и ее отца, отправившего ее в интернат. В качестве лучшего полного метра жюри выбрало фильм "Дар талоши хакикат" ("В поисках истины"), которое повествует о журналисте и его расследовании. Приз за лучший короткий метр получила Нигина Раджабова, снявшая ленту "Модар" ("Мать") о жизни матери красноармейца в годы Великой Отечественной войны.

Награду за лучшую мужскую роль получил Нуриддин Насриддинов, сыгравший в картине "Дуруг" ("Ложь"), за лучшую женскую - Тахмина Раджабова за роль в фильме "Зендаги зебост" ("Красивая жизнь"), а лучшим ребенком-актером признали Зулайху Абдулхаким, появившуюся в ленте "Се хохарон" ("Три сестры").

Для вручения призов лауреатам на сцену приглашали в том числе зарубежных гостей, в частности, первого проректора Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Ирину Зернову, руководителя представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрея Патрушева, гендиректора "Беларусьфильма" Юрия Алексия и главу Агентства кинематографии при Минкультуры Узбекистана Шухрата Ризаева.

О премии "Тоджи Сомон"

Вторая национальная премия "Тоджи Сомон" проходит с 15 по 18 октября. Для конкурсной программы в этом году отобрали свыше 50 фильмов, их показывают в кинотеатрах Душанбе. В рамках фестиваля также организованы Дни белорусского, иранского и российского кино. Кроме того, на полях киносмотра прошли мастер-классы преподавателей ВГИКа, которые передавали свой опыт молодым таджикским кинематографистам, и презентации кинопроектов от Индии, Ирана, России и Узбекистана, которые потенциально могут быть запущены в совместное производство с Таджикистаном.

Традиция проводить киносмотр в Душанбе была заложена в прошлом году. Первый международный кинофестиваль "Тоджи Сомон" проходил с 15 по 19 октября 2023 года. В киносмотре приняли участие российские деятели киноиндустрии, в частности, жюри короткометражного кино возглавил директор студии "Лендок" Алексей Тельнов, а почетными гостями мероприятия стали народный артист РФ Владимир Хотиненко, ректор ВГИКа Владимир Малышев и другие.