Появились эпичные постеры «Гладиатора 2» с главными героями фильма
Кинокомпания Paramount Pictures представила стилизованные постеры с персонажами фильма «Гладиатор 2». На них изображены главные герои будущей саги, премьера которой состоится 15 ноября в Европе и 22-го числа — в США.
Пол Мескаль — Луций
© Постер
Педро Паскаль — генерал Марк Акациус
© Постер
Дэнзел Вашингтон — Макрин
© Постер
Конни Нильсен — Луцилла
© Постер
Джозеф Куинн — император Гета
© Постер
Фред Хехингер — император Каракалла
© Постер
События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в ленте исполнят Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).