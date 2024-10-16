Внук Рязанова прокомментировал создание ремейка «итальянцев в России»

Внук великого режиссера Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский прокомментировал идею переснять советский фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» совместно с китайцами. Его слова передает издание «Газета.Ru».

Дмитрий сообщил, что относится к ремейку картины своего деда нейтрально, но признался, что не ждет от будущего фильма ничего хорошего.

«Я такую идею расцениваю нейтрально. Но мне в этих бесконечных ремейках советской классики видится кризис идей в российском кино. Увы, такие фильмы редко получаются хорошими», — сказал Трояновский.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай совместно переснимут классическую советскую ленту с китайскими актерами. Таким образом, две страны отметят 75-летие установления дипломатических отношений.