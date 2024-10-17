Вторая часть мультфильма «Хранители» выйдет 26 ноября

Warner Bros. сообщила, что вторая часть мультфильма «Хранители» по комиксам Алана Мура выйдет 26 ноября. У второй части также появился трейлер.

© кадр из мультфильма «Хранители: Глава I»

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Будущий проект выступит прямой адаптацией комикса с рейтингом R — он почти кадр в кадр повторит оригинальный фильм. Мультфильм «Хранители» разделят на две части, однако дата выхода второй пока не раскрывается.

Действия произведения происходят в альтернативном 1985 году, в разгар холодной войны между Соединёнными Штатами и Советским Союзом, где группа бывших супергероев-защитников нации расследует возможный заговор против них, однако раскрывает кое-что более грандиозное и зловещее.

Премьера первой части анимационного мультфильма «Хранители» состоится 13 августа.