Появились первые кадры шпионского сериала «Агентство»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры сериала «Агентство». На них можно увидеть Майкла Фассбендера, Джеффри Райта, Ричарда Гира и других актёров.

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Шоу основано на французском сериале «Бюро». Сюжет американской версии проекта расскажет про тайного агента ЦРУ под кодовым именем Марсианин, которому приказано перестать работать под своей второй личностью и вернуться домой. Но планам не суждено сбыться.

Сценарий сериала написали Джез Баттеруорт и Джон-Генри Баттеруорт, известные своей работой над фильмом «Ford против Ferrari», а одним из продюсеров выступил Джордж Клуни.

В шоу будет 10 эпизодов. Проект выйдет в онлайн-сервисах Paramount+ и Showtime. Точной даты пока нет.

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly