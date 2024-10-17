Фильм о ветеране представили в Музее Победы

В Музее Победы 16 октября прошел показ документального фильма «Жил и создавал историю мест», посвященного памяти председателя Московского городского совета ветеранов Владимира Ивановича Долгих. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной думы, члены правительства Красноярского края, представители правительства города Москвы, Московского городского совета ветеранов, члены РОО «Красноярское землячество» и создатели документальной картины.

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5 декабря мы будем отмечать столетний юбилей Владимира Ивановича Долгих — выдающегося человека, чья жизнь была наполнена служением нашей Родине, родному ему Красноярскому краю и прежде всего народу, — отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко.

Перед гостями также выступил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, который подчеркнул, что Владимир Долгих являлся большим другом Музея Победы и активно участвовал в его жизни.

Владимир Иванович почти четыре года до конца своих дней был председателем Общественного совета Музея Победы. Благодаря ему Музей Победы стал таким, каким сегодня вы его видите. Наша экспозиция «Подвиг Народа», которая была создана в музее к 75-летию Победы, — это тоже заслуга Владимира Ивановича. Когда на заседании Общественного совета музея в 2018 году я рассказал о том, как мы хотим преобразовать музей, Владимир Иванович пообещал обсудить идею новой экспозиции на встрече с Владимиром Путиным. Благодаря этим его шагам последовало поручение президента, и мы сделали уникальную экспозицию «Подвиг Народа» о вкладе советских граждан в Победу, — подчеркнул Александр Школьник.

Директор Музея Победы напомнил, что буквально на следующий день после того, как ветерана не стало, один из залов музея был переименован в Зал Владимира Ивановича Долгих — в благодарность ему и память о нем.

Кроме того, перед показом фильма состоялось торжественное открытие страницы Красноярского края в проекте «Лица Победы». Участники церемонии возложили цветы к монументу «Скорбь» в Музее Победы.

Владимир Иванович Долгих — ветеран Великой Отечественной войны, дважды Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Москвы, Красноярского края и Норильска. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II и IV степеней. После Великой Отечественной войны работал в горно-металлургической сфере, а позже возглавлял Норильский горно-металлургический комбинат. По его инициативе были построены предприятия, позволившие увеличить производство металла в 10 раз.

С 2002 года Владимир Долгих являлся председателем Московского городского совета ветеранов, был депутатом Государственной думы РФ, а затем членом Совета Федерации.

В ноябре 2017 года Владимир Иванович был избран председателем Общественного совета Музея Победы. Владимир Долгих решал вопросы патриотического воспитания, пропаганды боевых и трудовых традиций армии и народа, взаимодействия с ветеранскими организациями, увековечения памяти защитников Отечества.