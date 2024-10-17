Какие фильмы покажут в Душанбе в рамках вручения кинопремии

В Душанбе проходят Дни кино сразу трех стран – Беларуси, Ирана и России – в рамках проведения второй церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Тоджи Сомон», передает «МИР 24».

Начали с российских фильмов. В Душанбе привезли три новинки, это картины «Поехавшая», «Я делаю шаг» и «Культурная комедия». Перед показом зрителям рассказали, как развиваются таджикско-российские отношения в плане съемок кино и какие совместные проекты еще готовятся.

«На наш взгляд, организаторами фестиваля российского кино были отобраны хиты, которые уже прошли в прокате в российском, были признаны. И очень хочется поделится этими фильмами с таджикским зрителем. Мне кажется, таджикский зритель примет эти фильмы с теплом, потому что наши фильмы про общие, духовные ценности. Это и отдохнуть, и подумать и даже где-то поплакать», – рассказал директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко.

Российские кинематографисты передали в подарок «Таджикфильму» цифровую копию картины 1942 года «Сын Таджикистана». Это лента о фронтовой дружбе двух красноармейцев.