Завершились съемки триллера с Никитой Ефремовым «Она тебя любит»

Завершились съемки мистического триллера с рабочим названием "Она тебя любит". В главной роли - Никита Ефремов, режиссер проекта - Владимир Головнев.

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Съемочная группа работала на Ямале, одной из площадок стало настоящее стойбище оленеводов. Сообщается, что специально для съемок на площадку даже пригнали стадо в три тысячи оленей.

По сюжету послушник Федор сопровождает Отца Петра по кочевым стойбищам с официальной миссией - убедить оленеводов принять Таинство Крещения. Но путникам здесь не рады. Зримое здесь совсем не то, чем кажется. Решится ли сил молодой послушник на рискованную сделку, сможет ли познать тайны заполярного мира, научиться выживать и стать северным человеком?

Режиссер Владимир Головнев признается, что финальную сцену фильма пришлось дописывать прямо на съемках, адаптируя сценарий под местные реалии:

"Приезжая сюда, понимаешь - что бы ты себе не вспоминал, не записывал на бумаге за компьютером в Москве - здесь все меняется. Появляются другие интонации, другая энергия".

Вместе с Никитой Ефремовым в фильме сыграли Евгения Манджиева и Дмитрий Поднозов. Выход фильма планируется в 2025 году.