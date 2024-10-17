Фильм уральского режиссера забрал главную награду Фестиваля уличного кино

Фильм уральского режиссёра Ивана Соснина о больничных клоунах забрал главную награду Фестиваля уличного кино. Об этом сообщила кинокомпания «Red Pepper Film», которая совместно с продюсерским центром «ЛАМПА» снимали короткометражку.

Короткометражка «30 секунд» рассказывает о больничных клоунах-волонтерах Артеме и Наташе, которые ведут видеоблог про свой опыт волонтёрства. Ребята знакомятся в больнице с Варей и решают помочь ей победить болезнь и найти маму. Фильм получил высокие оценки и от жюри, и от зрителей.

«На вручение в кинотеатр «Художественный» приехали Ваня Соснин, продюсер Ольга Зубкова и оператор фильма СеваЛедовский», – написали в своем ТГ-канале «Red Pepper Film».

19 октября в Доме кино состоится премьерный показ нового фильма режиссера «Пришелец». Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге на площадке метрополитена прошли съемки фильма «Легенды наших предков» режиссера Ивана Соснина. Фильм выйдет в прокат весной 2025 года.