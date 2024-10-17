Вышел трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым

«Кинопоиск» представил дебютный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Премьера ленты о самом знаменитом российском поэте состоится уже 14 февраля 2025 года.

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«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

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Главную роль в картине исполнил Юра Борисов («Кентавр»), Пушкина во времена его юности в лицее сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актер Флориан Десбьендра. Режиссёром картины выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»).

Постер фильма «Пророк. История Александра Пушкина»