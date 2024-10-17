Талызина высказалась о ремейке «Приключений итальянцев в России»

Актриса Валентина Талызина заявила, что не будет смотреть ремейк «Приключений итальянцев в России» с китайцами. Звезда в беседе с изданием «Ридус» не одобрила планы выпустить ремейк комедии Эльдара Рязанова, в которой она исполнила эпизодическую роль.

© Passion.ru

Напомним, что российские кинематографисты сообщили о желании сделать ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» вместе с китайцами. Народная артистка РСФСР дала понять, что эта идея ей не нравится.

«Скажу точно: я это смотреть не буду. Пусть лучше снимут что-нибудь самостоятельное», – заявила она.

О планах на пересъемку легендарной комедии 16 октября рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. По его словам, вместо итальянцев в ремейке будут играть актеры из Китая.

Сама лента вышла на экраны в 1974 году. Актриса Валентина Талызина тоже принимала участие в съемках фильма. Она исполнила роль дежурной по этажу в гостинице «Астория». Ее герой Андрея Миронова чуть не вытянул вместе с ковром в окно, чтобы бежать из запертого номера.

Ранее мы писали о том, что в СМИ появились новости об ухудшении здоровья Светланы Немоляевой. Звезда вышла на связь и заявила, что с ней все в порядке, но журналисты уже успели напугать ее сына, позвонив ему.