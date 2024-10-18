«Евразия-кинофест» открыли многонациональным гала-концертом

Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-кинофест" торжественно открылся в театре Моссовета многонациональным гала-концертом и выступлением российских звезд, передает корреспондент ТАСС. Гостей киносмотра в течение следующих четырех дней ждут кинопоказы, мастер-классы, а также творческие встречи с актерами и режиссерами.

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"Евразия-кинофест" проводится впервые. До 21 октября в Москве будут проходить конкурсные и ретроспективные показы, деловые встречи, круглые столы и образовательные программы от сценической речи до обучения режиссуре. Кинопоказы организованы в кинотеатрах "Иллюзион", "Художественный" и в Центральном доме кинематографистов.

Аншлаг с первого дня

Зал театра в четверг вечером был буквально переполнен: пришли актеры, режиссеры, сценаристы, операторы со всего ближнего зарубежья, студенты и просто любители кино, почти все собравшиеся отдали предпочтение торжественному дресс-коду. Как было заявлено в начале церемонии открытия, смысловой посыл фестиваля - формирование единого пространства, содействие уважению между нациями, утверждение таких традиционных ценностей, как семья, почитание старших, забота о будущих поколениях, справедливость и любовь к родной земле.

С приветственной речью к гостям обратились депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова и президент кинофестиваля режиссер Тигран Кеосаян. Смотр открыли символическим ритуалом, одним из самых известных визуальных образов кинематографической профессии, - хлопком кинохлопушки.

Национальный калейдоскоп

После вступительного слова начался гала-концерт, в котором выступили артисты из стран ближнего зарубежья. Почти в каждом номере можно было увидеть традиционные костюмы и услышать национальную музыку: представляющий Армению музыкант Арам Аведикян сыграл меланхоличную мелодию на дудуке - духовом инструменте древнеармянского происхождения, коллектив из Белоруссии выступил с номером, в котором помимо народного пения были слышны и звуки волчьего воя, и белорусский варган - дрымба, и белорусская волынка - дуда.

Самый живой отклик публики вызвал номер молдавского трио из Рыбницы DoReDos, в котором традиционная скрипичная мелодия была соединена с современным танцевальным битом. Ближе к концу песни зрители встали и стали громко подпевать, активно размахивая руками. Такой же заметной реакции зрители удостоили и заключительный номер в серии национальных выступлений - песню "Моя Россия" в исполнении финалистки вокального конкурса "Новая волна" и телепроекта "Голос" Елены Максимовой.

Российские звезды

Программа финальной части открытия фестиваля включила в себя появление российских звезд. Здесь была вручена первая награда в рамках фестиваля. Актриса Раиса Рязанова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит", удостоилась награды "За вклад в кинематограф". Актер Дмитрий Харатьян выступил с песней "Не вешать нос" из фильма "Вперед, Гардемарины!", советская и российская артистка Наталья Варлей, завоевавшая популярность после выхода фильма "Кавказская пленница", спела песню о любви на собственные стихи, актриса Елизавета Арзамасова - на стихи Булата Окуджавы, певица Таисия Повалий выступила с песней "На веки вечные", воспевающей "Родину-мать Россию".

Главное соревнование

За главную номинацию - "Лучший художественный фильм" - поборются следующие фильмы: "В брюхе тигра" (режиссер Джатла Сиддартха, Индия - Китай - Тайвань - США - Индонезия), "Времена года" (режиссер Максим Шабалин, Россия), "Ласточка" (режиссер Малика Мухамеджан, Россия - Казахстан - Италия), "Операция "Набат" (режиссер Рашид Сулейменов, Казахстан), "Непреклонная девушка" (режиссер Палани Винотрадж, Индия), "Последняя цена" (режиссер Наур Гармелиа, Россия - Абхазия), "Продается дом" (режиссер Таалайбек Кулмендеев, Киргизия), "Рай под ногами матерей" (режиссер Руслан Акун, Киргизия), "Фортуна" (режиссер Мухиддин Музаффар, Таджикистан).