Сериал по бестселлеру «Многогранники» выйдет в Сети 1 ноября

Экранизация молодежного книжного хита Натальи Способиной "Многогранники" выйдет в Сети 1 ноября. Сегодня, 17 октября, появились долгожданные трейлер и постер сериала.

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У сериала "Многогранники" явно будет армия зрителей - смотреть будут фанаты книги. Сюжет - трогательная история о первой любви и дружбе. Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир "золотой молодежи", ее лучший друг Димка (Степан Белозеров) - один из таких. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые изменят жизни многих людей.

Тина Стойилкович, исполнительница роли запутавшейся в своих чувствах Маши, так рассказывает о своей героине:

"Мне кажется, каждый человек на протяжении жизни находится в поиске своих людей. Иногда их очень сложно найти, и ты чувствуешь себя абсолютно чужим - ощущение так или иначе, я думаю, знакомое каждому. Именно с этим и справляется моя героиня Маша. Она очень пронзительная и умная девушка. Надеюсь, зрителю удастся это разглядеть, и он вместе с Машей пройдет этот путь".

В роли Романа, красавчика и нового однокурсника Маши и Димки, зрители увидят Данилу Краснова:

"Роман относится к золотой молодежи, хотя деньги никак его не изменили - он такой же обычный человек со своими травмами, триггерами и проблемами, как и все мы. В моем герое каждый зритель узнает себя. На своем примере Рома учит оставаться человеком даже в глянцевом мире".

София Лопунова играет Юлю - идущую по головам ради собственного счастья одногруппницу Маши, Димы и Ромы:

"Моя героиня безумно ранимая и чувственная. С огромным надломом внутри, из-за которого она совершает поступки, которых даже сама не осознает, а если и осознает, то не сразу. Но на самом деле, это человек, который просто хочет любви. Любить и быть любимой. Путь Юли - это поиск любви. А найдет она любовь или нет - вопрос, на который каждый ответит по-своему".

В сериале также снимались Степан Белозеров ("Лед 3", "13 клиническая"), Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова. Режиссером стала Ника Яковлева ("Лэйт Найт Скул", "Что-то положительное").

Сериал выйдет на платформе START. 1 ноября подписчикам станут доступны сразу две серии проекта, созданного при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").