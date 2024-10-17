В прокат вышли мультфильмы «Ежик в тумане» и «Сказка сказок»

Анимационные работы Юрия Норштейна "Ежик в тумане" и "Сказка сказок" вышли в российский прокат с 17 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

© Кадр из мультфильма

"С 17 октября при поддержке киностудии "Союзмультфильм" и кинопрокатной компании "Кино.Арт.Про" в российский прокат впервые выходят одни из самых известных работ мастера анимации Юрия Норштейна "Ежик в тумане" и "Сказка сказок". Событие приурочено к 50-летию премьеры легендарного мультфильма про ежика и медвежонка", - отметили в пресс-службе.

Показы пройдут в более чем 300 городах России, добавили в киностудии. В 2003 году в Токио мультфильмы поделили между собой первое и второе место в списке 150 лучших анимационных фильмов всех времен и народов.

"Я люблю фильмы, где нет каких-то эффектных историй, где мысль сама по себе прозаична, но под мыслью режиссера она обретает глобальный характер. Тогда мы получаем то, что называется художественным произведением", - так Норштейн говорит о режиссерском взгляде на создаваемые работы.

"Ежик в тумане" и "Сказка сказок" были созданы на киностудии "Союзмультфильм" в период с 1974 по 1979 годы. Режиссер и мультипликатор Юрий Норштейн работал над ними вместе со своей женой, художником-постановщиком Франческой Ярбусовой.