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В Мордовии намерены создать благоприятные условия для кинопроизводства

Республика Мордовия присоединилась к реализации проекта "Кино России", который реализуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) при поддержке Министерства культуры РФ. Об этом сообщила глава агентства Светлана Чупшева.

В Мордовии намерены создать благоприятные условия для кинопроизводства
© РИА Новости
"Мордовия стала 25-м регионом-участником проекта "Кино России", который реализуют АСИ и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) при поддержке Министерства культуры РФ. Подписали трехстороннее соглашение с председателем правления АПКиТ Сергеем Михайловичем Сельяновым и главой Республики Мордовия Артемом Алексеевичем Здуновым", - написала она в своем Telegram-канале.

Чупшева отметила, что активное кинопроизводство играет немалую роль в развитии регионов.

"Уникальные природные локации, богатое культурное наследие Мордовии, уверена, вдохновит множество создателей кинопродукции. Такая работа будет способствовать привлечению съемочных групп на территорию региона, развитию собственной кино- и телепроизводственной базы, а также развитию туризма", - написала она.
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Светлана Чупшева
Сергей Сельянов
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Агентство стратегических инициатив