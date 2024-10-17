В Мордовии намерены создать благоприятные условия для кинопроизводства
Республика Мордовия присоединилась к реализации проекта "Кино России", который реализуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) при поддержке Министерства культуры РФ. Об этом сообщила глава агентства Светлана Чупшева.
"Мордовия стала 25-м регионом-участником проекта "Кино России", который реализуют АСИ и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) при поддержке Министерства культуры РФ. Подписали трехстороннее соглашение с председателем правления АПКиТ Сергеем Михайловичем Сельяновым и главой Республики Мордовия Артемом Алексеевичем Здуновым", - написала она в своем Telegram-канале.
Чупшева отметила, что активное кинопроизводство играет немалую роль в развитии регионов.
"Уникальные природные локации, богатое культурное наследие Мордовии, уверена, вдохновит множество создателей кинопродукции. Такая работа будет способствовать привлечению съемочных групп на территорию региона, развитию собственной кино- и телепроизводственной базы, а также развитию туризма", - написала она.