Фильм «Жванецкий» покажут на кинофестивале «Послание к человеку»

Спецпоказ фильма-концерта "Жванецкий" производства кинокомпаний "Ящер Пикчерс" и "Вселенная кино" состоится 20 октября в рамках 34-го Международного кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге.

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Полнометражная картина стала частью мультиформатного проекта, посвященного 90-летию со дня рождения писателя. В нем приняли участие 17 звезд российской киноиндустрии. Креативным продюсером стала Наталья Жванецкая, художественным руководителем - писатель Евгений Гришковец, режиссер - Вадим Плохотников.

Вадим Плохотников рассказывает о новой работе:

"Фильм-концерт "Жванецкий" - это изучение феномена гения. Как Михаил Жванецкий стал таким гением? Что он делал для этого или не делал ничего, и это пришло само? Ощущал ли он сам себя особенным? Где он брал идеи своих произведений? Как для этого организовал свой кабинет, что он ел, какую музыку слушал? Все это было материалом моего режиссерского исследования, результат которого увидят наши зрители".

В фильме-концерте приняли участие Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Кристина Бабушкина, Павел Деревянко, Сергей Жилин, Станислав Дужников, Владимир Вдовиченков, Настасья Самбурская, Людмила Артемьева, Николай Валуев, Сергей Жилин и Глеб Калюжный.

Все они подарят новую жизнь лучшим монологам знаменитого автора, чьи произведения уже давно стали народными. Зрителей ждут откровения звезд о знаменитом писателе, репетиции концертных номеров и уникальные кадры, снятые в доме Михаила Михайловича, а также ранее неизданные произведения.

Напомним, впервые фильм-концерт был представлен на втором фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc в августе этого года. В широкий прокат "Жванецкий" выйдет в следующем году.