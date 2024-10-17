«Веном: Последний танец» будет фильмом для подростков

Американская киноассоциация раскрыла возрастной рейтинг супергеройского фильма «Веном: Последний танец». Лента получила маркировку PG-13 (детям до 13 лет просмотр нежелателен) за интенсивные сцены насилия, кровавые кадры и редкую ненормативную лексику.

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Таким образом, третья часть приключений Эдди Брока и его инопланетной сущности получила тот же возрастной рейтинг, что и первые две части. Это значит, что фанатам первых фильмов не стоит опасаться непредвиденных сцен невероятной жестокости и других проявлений, предназначенных для более взрослой аудитории.

События фильма «Веном: Последний танец» развернутся после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли. Премьера ленты состоится 25 октября.