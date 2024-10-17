Съемки фильма «Василий Теркин» возобновят 19 октября
После обрушения декораций на съемках фильма "Василий Теркин" в Лужском районе работа над картиной возобновится 19 октября. Об этом в беседе с ТАСС сообщил режиссер Карен Геворкян.
"19 числа у нас следующая съемка, послезавтра", - отметил Карен Геворкян.
Как отметил режиссер, вся команда продолжит участие в работе над картиной. В результате инцидента госпитализирована одна женщина. По словам Геворкяна, она ожидает операции в больнице. Все остальные пострадавшие после осмотра медиков были отпущены домой.
На компенсацию никто из пострадавших не подал, нет на настоящий момент и ни одной жалобы, добавил режиссер. Все участники массовки подписывали стандартный для кинематографа договор, никакой специальной страховки на них не распространялось.
Говоря о процессе съемок, Геворкян отметил, что работа над кинокартиной идет уже пять лет. Все процессы, связанные с производством фильма, ведутся очень тщательно. Режиссер указал на особую важность картины для настоящего.
"У нас картина большая - это трехчасовой, двухчастный фильм. Работа сложнейшая, жанр необычный, масштаб серьезный, ответственность сумасшедшая", - подчеркнул Геворкян.