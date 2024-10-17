Apple продлила сериал «Терапия» на третий сезон

Компания Apple объявила о продлении комедийного сериала «Терапия» на третий сезон. Анонс произошёл спустя сутки после старта второго сезона шоу, который начался в онлайн-кинотеатре Apple TV+ 16 октября.

Ранее создатель проекта Билл Лоуренс заявлял, что хочет уложить весь сюжет «Терапии» в три сезона — как его предыдущий сериал «Тед Лассо». Однако с учётом успеха и развития линий героев авторы могут выпустить куда больше сезонов, чем планировалось изначально.

Сериал «Терапия» рассказывает историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную. Главные роли в сериале исполняют Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму») и Харрисон Форд («Индиана Джонс»).