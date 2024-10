Фильм «Ученик» про Дональда Трампа не вышел в ОАЭ и Кувейте

17 октября в мировых кинотеатрах состоялась премьера фильма «Ученик: Восхождение Трампа». Однако в самый последний момент ленту отменили для показа в Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте. На это обратили внимание в издании Variety.

© Чемпионат.com

Как предполагают журналисты, отмена проекта о жизни бывшего президента США связана с хорошим отношением властей государства с политиком. Интересно, что картина была одобрена внутренними ведомствами, однако правообладатель Front Row Filmed подтвердил, что фильм всё же не выйдет на территории двух стран. Других комментариев в компании не привели.

Фильм «Ученик» посвящён жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь город, молодой Дональд обращается за поддержкой к известному адвокату Рою Кону. Тот готов пойти на всё, чтобы помочь клиенту осуществить свою цель. В том числе он не против прибегнуть к насилию, шантажу и другим мерам.

Главные роли в картине исполнили Себастиан Стэн (фильмы Marvel), Джереми Стронг («Наследники») и Мария Бакалова («Стражи Галактики 3»). Режиссёром выступил Али Аббаси (The Last of Us). Фильм выйдет и в России — это произойдёт уже 31 октября.