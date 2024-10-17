Спикер Госдумы усмотрел в «Интердевочке» причину развала СССР

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин высказал мнение, что в России необходимо снимать фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни. Как пример деструктивного воздействия на граждан он привел фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» (1989) с Еленой Яковлевой в роли валютной проститутки. Вячеслав Володин посчитал, что эта лента оказала негативное воздействие на существование СССР.

Если будут снимать фильмы, где пропагандируется здоровый образ жизни, мы поддержим. Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили, смотрели. Итог? Страны не стало, - цитирует News.ru слова Вячеслава Володина.

«ИнтерМедиа» напоминает, что ранее депутаты Госдумы возмутились желанием певца Shaman (Ярослав Дронов) получить право на выпуск алкоголя под брендом «Я русский». Виталий Милонов и Ярослав Самылин призвали Роспатент не выдавать разрешение на использование товарного знака для этих целей.