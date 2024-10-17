Сериал «Овчарка» с Еленой Подкаминской вышел онлайн

Онлайн-премьера детективного сериала «Овчарка» состоялась 17 октября 2024 года на медиаплатформе «Смотрим». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в многосерийном фильме режиссера Дмитрия Черкасова исполнили Елена Подкаминская, Владислав Абашин, Иван Мулин, Антон Батырев, Андрей Иванов и другие.

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Главная героиня - майор управления собственной безопасности полиции Анастасия Нестерова (Подкаминская), которую за преданность делу и мертвую хватку коллеги прозвали Овчаркой. Череда драматичных событий приводит к тому, что ее начальник Олег Ребров (Абашин), с которым Анастасию в прошлом связывают не только деловые отношения, отправляет Нестерову в командировку в российскую глубинку. В провинциальном городке в ходе сложной игры майор Нестерова оказывается под прицелом тайной преступной группировки… А еще ее ждут новый дерзкий напарник Воробьёв (Мулин), новый начальник Ершов (Иванов) и новое несвоевременное чувство к одному мужчине (Батырев).

Телепремьера «Овчарки» запланирована на канале «Россия», дата будет объявлена позже.