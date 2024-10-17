В Генте вручили награды за лучшие саундтреки к сериалам и кино

Церемония вручения премии World Soundtrack Awards состоялась 16 октября 2024 года в день закрытия кинофестиваля в Генте. Награду за лучшую музыку к полнометражному фильму получил композитор картины «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса Джерскин Фендрикс. Он был также назван открытием года. «ИнтерМедиа» напоминает, что ранее саундтрек фильма получил номинацию на «Оскар». «Бедные-несчастные» стали дебютом Фендрикса как кинокомпозитора и первым опытом работы с Лантимосом, после чего Джерскин написал музыку к фильму «Виды доброты» и будет работать над следующим проектом режиссера «Бугония», выход картины намечен на 2025 год.

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Натали Холт получила награду как композитор года в телесериале за второй сезон «Локи» (до этого она трижды номинировалась на премию). Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл получили приз за лучшую оригинальную песню для фильма - «What Was I Made For?» из «Барби».

Специальной награды за прижизненные достижения удостоен американский композитор Эллиот Голденталь – автор музыки к фильмам «Аптечный ковбой», «Чужой 3», «Разрушитель», «Интервью с вампиром», «Схватка», «Время убивать», обладатель «Оскара» за картину «Фрида»