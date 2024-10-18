Фильм «Домовенок Кузя»: все, что известно на данный момент

Этой зимой в российский прокат выйдет фильм «Домовенок Кузя» — семейная история о приключениях забавного мифологического существа. Картину сняли по мотивам сказки советской писательницы Татьяны Александровой. «Лента.ру» рассказывает, как в картине соединилось фантастическое и реальное и кто сыграет главные роли.

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«Домовенок Кузя»: главное

Год выхода: 2024

2024 Страна: Россия

Россия Жанр: комедия, семейный, фэнтези

комедия, семейный, фэнтези Режиссер: Виктор Лакисов

Виктор Лакисов Сценаристы: Алексей Гравицкий, Татьяна Александрова

Алексей Гравицкий, Татьяна Александрова Продюсеры: Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Илья Шувалов

Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Илья Шувалов В ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов

«Домовенок Кузя» — это предстоящий фильм-сказка, снятый по мотивам рассказов советской писательницы Татьяны Александровой. Режиссером выступил Виктор Лакисов, известный по сериалу «Манюня» и фильму «Крякнутые каникулы». Производством занимается кинокомпания братьев Андреасян. По словам продюсера Сарика Андреасяна, он с детства любил истории о домовенке и поэтому захотел поведать о нем миллионам детей — уже в современном формате.

«Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает домовенка Кузю, и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии. Поэтому мы отнесемся к этой истории максимально бережно и сделаем все, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым», — рассказал Сарик Андреасян.

Дата выхода

Премьера фильма «Домовенок Кузя» запланирована на 19 декабря 2024 года.

Сюжет

По сюжету непоседливый домовенок Кузя убегает от Бабы-Яги и внезапно оказывается в квартире девочки Наташи (в ящиках с надписью «Хрупкое» — почти как Чебурашка). У Кузи есть важная задача — найти волшебный сундучок, исполняющий желания. Но это оказывается не так-то просто, потому что Баба-Яга продолжает за ним охотиться. Правда, Кузя на то и сказочный персонаж, что сдаваться не собирается. Ему помогает новая знакомая и местный домовой Нафаня.

Актеры

Большинство персонажей волшебного мира братьев Андреасян исполнят настоящие актеры. Наташу сыграет юная актриса София Петрова, Наташину маму — Евгения Малахова, папу — Марк Богатырев. В роли Бабы-Яги появится Алика Смехова, а ее молодую версию сыграет Екатерина Стулова.

«Сыграть Бабу-Ягу — это большая актерская удача, тем более что моя героиня часто преображается в современную даму, — поделилась Алика Смехова в одной из социальных сетей. — Сейчас, когда весь мир полыхает, мы снимаем детскую добрую сказку, и это вселяет огромную надежду, что добро победит зло».

Кузя и Нафаня будут анимационными персонажами: Кузю озвучит Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.

«Домовенок Кузя — это, конечно же, история про дружбу и взаимосвязь, — добавил Сарик Андреасян. — О том, как важно ребенку иметь друга, как ему важно быть понятым и услышанным».

Как появился домовенок Кузя

Лучезарного домовенка, напоминающего то ли Карлсона из легендарной сказки Астрид Линдгрен, то ли Страшилу из «Волшебника Изумрудного города», придумала советская художница и писательница Татьяна Александрова. Свою первую повесть «Кузька в новой квартире» она написала в усадьбе художника Василия Поленова в Калужской области, поэтому и антураж в рассказе был соответствующий — вроде современные постройки, но совсем рядом и лес, и поле, и уютная деревня. Большим вдохновением для Александровой стал также соседний город Таруса, привлекающий не одно поколение писателей и художников, а еще сказки народов мира и фольклорное творчество.

Вскоре появились и другие рассказы — «Кузька в лесу» и «Кузька у Бабы-Яги» — однако продолжить цикл Александровой не удалось. В возрасте 54 лет она ушла из жизни, не застав экранизацию своего произведения. Поэтому сценарий к первому мультфильму написал ее муж Валентин Берестов, а к следующим — сценаристка Марина Вишневецкая. Другие, более известные рассказы о Кузьке, написала дочь писательницы Галина Александрова.

Фильмы про домовенка Кузю

«Дом для Кузьки» (1984)

Режиссер: Аида Зябликова

Аида Зябликова Роли озвучивали: Георгий Вицин, Светлана Травкина, Александр Леньков, Элеонора Прохницкая

Домовенок Кузя лишается своего дома и вынужденно ищет новый. Лучшим вариантом на первое время оказывается городская квартира, где живет девочка Наташа с родителями. С Наташей он находит общий язык, а вот ее родителям на глаза не хочет попадаться. Поэтому прячется то за пианино, то в духовке, то в холодильнике, то в серванте. Отовсюду ему приходится уходить, но тут на помощь приходит другой домовой — Нафаня.

Режиссер: Аида Зябликова

Аида Зябликова Роли озвучивали: Георгий Вицин, Феликс Иванов, Светлана Травкина, Татьяна Пельтцер

Этот мультфильм появился следом за “Домом для Кузьки”, однако по хронологии логичнее начинать с него. Баба-Яга теряет контроль над своей избушкой на курьих ножках и нанимает себе своеобразных домработников, а попросту — домовых. Маленький Кузя подметает пол, а его наставник Нафаня должен выбивать ковер. По ошибке Кузя берет не веник, а метлу Яги и улетает на ней. По пути он знакомится с Вороной и внуком Лешего, Лешиком, а Яга отправляется на поиски сбежавшего домовенка.

Режиссер: Аида Зябликова

Аида Зябликова Роли озвучивали: Георгий Вицин, Светлана Травкина, Татьяна Пельтцер, Андрей Крюков, Элеонора Прохницкая

Продолжение «Дома для Кузьки». Нафаня и Кузя живут у Наташи и сетуют на то, насколько люди расточительны. Задумав обучить девочку уму-разуму, они начинают пересчитывать запасы и объяснять Наташе, как важно бережно относиться к еде и к своим вещам. Внезапно в городе появляется Баба-Яга (которая все еще надеется вернуть домовенка себе), а Наташа принимает ее за бабушку Кузи и приглашает в дом.

«Возвращение домовенка» (1987)

Режиссер: Аида Зябликова

Аида Зябликова Роли озвучивали: Георгий Вицин, Светлана Травкина, Татьяна Пельтцер, Андрей Крюков, Элеонора Прохницкая

Последний мультфильм в цикле о Кузе. Яге удается выкрасть домовенка, и они вместе возвращаются в лес в избушку на курьих ножках. Однако Кузе все не мило: он скучает по Наташе, Нафане и городской квартире. Яга хочет провести таинственный обряд, с помощью которого Кузя забудет, где он побывал, и никогда больше не захочет сбежать, но домовенку снова приходят друзья на помощь.

Какие еще фильмы по сказкам вышли в России

В последние несколько лет киноиндустрия переживает настоящий сказочный бум: шоураннеры экранизируют советскую классику или интерпретируют западные классические сказки на новый манер. Пока мы ждем выхода «Домовенка Кузи», предлагаем посмотреть семейные фильмы, которые недавно вышли в прокат:

«По щучьему велению»

Год выхода: 2023

2023 Режиссер: Александр Войтинский

Александр Войтинский Сценарист: Александр Архипов

Александр Архипов В ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Агриппина Стеклова, Сергей Бурунов

Сын кузнеца Емеля ловит необычную Щуку, которая готова исполнить три его желания. Первые два Емеля тратит опрометчиво: говорит, что хочет посмотреть город, не вставая с печи, и просит, чтобы вместо зимы в один миг наступило лето. С третьим желанием оказывается сложнее, но, наконец, Емеля придумывает: он хочет взять в жены царскую дочь Анфису.

К этому моменту он уже понимает, насколько непростая Щука ему досталась — она умеет перевоплощаться в девушку Василису и соглашается выполнить его третье желание при одном условии: он сам будет идти к своей цели, а она просто ему поможет. По словам актрисы Милы Ершовой, сыгравшей главную роль, киноверсия понравилась ей гораздо больше оригинальной сказки:

«В нашем фильме основной посыл в том, что, с одной стороны, тебе помогает какая-то высшая сила, но с другой — ты сам добиваешься своей мечты».

Год выхода: 2024

2024 Режиссер: Илья Учитель

Илья Учитель Сценарист: Константин Челидзе

Константин Челидзе В ролях: Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник, Анна Уколова

Царь собирается выдать свою дочь Забаву замуж за Поля, богатого наследника Полкана. Помимо того, что Поль красив и статен, он еще и финансирует ремонт дворца. Но Забава, как мы помним из старого мультфильма, по расчету замуж выходить не хочет, а хочет по любви, поэтому всеми силами пытается сорвать свадьбу. Ей кажется, что ее судьба — обаятельный и харизматичный матрос Иван, который предлагает Забаве отправиться в волшебный лес, построить летучий корабль и улететь из царства.

Год выхода: 2024

2024 Режиссер: Алексей Нужный

Алексей Нужный Сценаристы: Алексей Нужный, Игорь Гринякин

Алексей Нужный, Игорь Гринякин В ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова

У юного Трубадура выдалось трудное детство: он рано потерял мать, связался с преступниками и даже попал в тюрьму. Выйдя на свободу, он остается совсем один, но вовремя знакомится с бродячими музыкантами: Псом, Кошкой, Ослом и Петухом. Они выступают на площадях и однажды доходят до королевского дворца, где впечатляют своей игрой Принцессу. Между Принцессой и Трубадуром вспыхивают чувства, но король считает, что быть им вместе не суждено.